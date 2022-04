Britse premier Johnson krijgt coronaboete, Labourleider eist aftreden

De Britse premier Boris Johnson heeft een boete opgelegd gekregen voor het overtreden van de coronaregels bij feestjes die in de ambtswoning van de premier werden georganiseerd. Dat zegt een woordvoerder van de Britse regering tegen persbureau Reuters. Naast Johnson wordt ook Rishi Sunak, de Britse minister van Financiën, beboet. Hoe hoog de boete is, is vooralsnog niet bekendgemaakt.

Oppositieleider Keir Starmer van de Labourpartij vindt dat Johnson en Sunak moeten aftreden. Hij stelt dat beiden de wet hebben overtreden en daar meermaals over hebben gelogen tegen de Britse bevolking. De Britse politie stelde in januari een officieel onderzoek in naar verschillende feestjes die plaatsvonden tijdens de lockdown in de ambtswoning van de Britse premier en in andere regeringsgebouwen. De politie meldt inmiddels meer dan vijftig boetes te hebben uitgedeeld aan aanwezigen van de illegale feestjes.

Johnson kwam met name onder vuur te liggen om een feestje in mei 2020, dat hij als „werkbijeenkomst” kwalificeerde, en een verjaardagsfeest de maand daarop. In die periode waren bijeenkomsten met meer dan twee personen verboden. De affaire bracht de politieke positie van Johnson aan het wankelen. De ‘werkbijeenkomst’ bleek een gelegenheid te zijn waarvoor de persoonlijk secretaris van de premier een mail had rondgestuurd waarin zo’n honderd genodigden werden aangemoedigd hun eigen drank mee te nemen. Johnson stelde in januari dat hij 25 minuten aanwezig was, en bood zijn excuses aan in het Britse parlement.