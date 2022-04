Ashok Bhalotra (1943-2022) was de geestelijke vader van de vinexwijk

Zonder de op dinsdag 5 april overleden architect Ashok Bhalotra (1943-2022) had Nederland er anders uitgezien. Bhalotra’s nieuwbouwwijk Kattenbroek in Amersfoort is de moeder aller vinexwijken. Zelf is Kattenbroek geen vinexwijk: de 4.600 woningen in Kattenbroek werden gebouwd in de jaren omstreeks 1990 toen de Vierde Nota Ruimtelijke Ordening Extra (Vinex). In deze roemruchte nota wees de Rijksoverheid zo’n honderd plekken aan in Nederland waar 800.000 woningen moesten worden gebouwd in de jaren 1995-2005.

Bhalotra’s postmodernistische ontwerp voor Kattenbroek, waarin hij de ‘thematische’ stedenbouw introduceerde in Nederland, had grote invloed op de latere vinexwijken. Met Kattenbroek wilde Bhalotra, in zijn eigen woorden, „een gezonde, veilige en vrolijke omgeving” bouwen, „waar mensen zich thuis voelen en kriebels krijgen om te dromen.” Met onder meer een cirkel, een ovaal, een balk en strepen lijkt zijn schets voor de Amersfoortse nieuwbouwwijk op een abstract-geometrisch schilderij van de Russische schilder Wassily Kandinsky. De verschillende delen van de wijk gaf hij thema’s als de Verborgen Zone en het Masker. De thema’s gingen gepaard met onversneden postmodernistische architectuur, zoals ruïnewoningen en rijtjeshuizen met tympanen.

‘Vrolijkheid’

Dat Bhalotra post-moderne ‘vrolijkheid’ in de Nederlandse stedenbouw durfde te brengen, komt doordat hij een outsider was in Nederland en daarom niet gebukt ging onder het beklemmende moralisme van spraakmakende architecten als Aldo van Eyck die postmodernisme een misdaad vonden. Bhalotra werd in 1943 geboren in Gujrat in India en ging na zijn architectuurstudie werken in Koeweit en in Parijs. In 1971 trad hij in dienst van het Rotterdamse bureau KuiperCompagnons waar hij tot het einde van zijn loopbaan bleef werken.

Kattenbroek was een radicale breuk met zowel de Nederlandse bloemkoolwijken als de ‘rationalistische’ stedenbouw die gangbaar waren in de jaren tachtig. Toen Kattenbroek begin jaren negentig werd gebouwd, waren de reacties van veel van zijn vakgenoten dan ook zuinig en misprijzend. Maar bij het grote publiek en wethouders was zijn werk geliefd. Na Kattenbroek kreeg Bhalotra dan ook vele opdrachten, waaronder de ontwerpen voor het wijkje Skoatterwald bij Heerenveen en de duurzame Stad van de Zon in Heerhugowaard. In het buitenland ontwierp Bhalotra onder meer de nationale luchthaven van Dubai, de King Saud Universiteit in Saoedi-Arabië en het stadhuis in New Delhi.

Maar al vonden veel van zijn Nederlands vakgenoten Bhaotra aanvankelijk een Indiase zwever en dromer, de thematische stedenbouw van Kattenbroek werd gangbaar in Vinexland. Zo is de grootste Vinex-wijk van Nederland, Leidsche Rijn in Utrecht, onderverdeeld in acht verschillende stukken die op hun beurt weer bestaan uit buurten met elk een eigen karakter. Zelf werkte Bhalotra met volgens eigen beproefde recept aan de Amersfoortse vinexwijk Vathorst. Zo werd Bhalotra de hoofdverantwoordelijke voor de ten onrechte verguisde vinexwjken, de beste en meest gevarieerde buitenwijken die na de Tweede Wereldoorlog in Nederland zijn gebouwd.