‘Ajax-trainer Ten Hag maakt komende zomer overstap naar Manchester United’

Ajax-trainer Erik ten Hag (52) gaat volgend seizoen aan de slag bij Manchester United. De Telegraaf en Voetbal International melden dinsdag dat de coach een mondeling akkoord heeft bereikt met de Engelse recordkampioen. Eerder al berichtte sportzender ESPN over een op handen zijnde overgang van Ten Hag, die bij Ajax nog een doorlopend contract heeft tot 2023. Volgens VI kan United dit contract voor 2 miljoen euro afkopen.

In Manchester zou een driejarig contract klaarliggen voor Ten Hag. Hij wordt de opvolger van interim-trainer Ralf Rangnick, die eind november werd aangesteld nadat Ole Gunnar Solskjaer vanwege teleurstellende resultaten zijn ontslag kreeg. De officiële aankondiging van de overstap zou in ieder geval niet komen voor de finale van de KNVB-beker van komende zondag, waarin Ajax het opneemt tegen PSV.

Ten Hag begon in januari 2018 als trainer van Ajax. In zijn ruim vier jaar als hoofdtrainer van de Amsterdammers werd hij twee keer landskampioen en won hij twee keer de KNVB-beker. Daar kan nog een kampioenschap en een bekerwinst bij komen. Ajax is momenteel koploper in de Eredivisie en heeft met nog vijf wedstrijden te gaan een voorsprong van vier punten op PSV.

Europa

In Europees verband had Ten Hag met Ajax het meeste succes in het seizoen 2018/19. De club bereikte in dat seizoen de halve finales van de Champions League, nadat het onder meer Real Madrid en Juventus had uitgeschakeld. Uiteindelijk hield Tottenham Hotspur Ajax uit de finale. Dit seizoen wist Ajax alle wedstrijden in de groepsfase van de Champions League te winnen, maar ging het mis in de achtste finale tegen Benfica.

Ten Hag wordt de tweede Nederlandse hoofdtrainer in de geschiedenis van Manchester United. Louis van Gaal, de huidige bondscoach van het Nederlands elftal, had van 2014 tot en met 2016 al de leiding over de Engelse club. In Manchester wordt Ten Hag mogelijk herenigd met oud-Ajacied Donny van de Beek, die dit seizoen door Manchester United is verhuurd aan Everton. Ook de inmiddels 37-jarige stervoetballer Cristiano Ronaldo staat bij de Engelse club onder contract.