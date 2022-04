‘After Yang’ onderzoekt de dunne grens tussen robot en mens

Wat is er eigenlijk zo geweldig aan mens-zijn, vraagt een van de personages zich af in het zachtmoedige, futuristische After Yang? Of anders geformuleerd: waarom vinden we eigenlijk dat robots, zoals de zeer geavanceerde ‘techno-sapiens’ in After Yang, eruit moeten zien en denken als mensen? Nog weer anders geformuleerd: wat is eigenlijk een mens?

After Yang is een ideeënfilm. Centraal staat huisrobot Yang, de artificiële broer voor de geadopteerde Mika. Als hij het op een dag begeeft wordt zijn menselijke ‘familie’ gedwongen hun ideeën over liefde en identiteit te herzien.

De Koreaans-Amerikaanse regisseur Kogonada, die met After Yang zijn tweede speelfilm aflevert, is een belangrijk nieuw talent. Gelijktijdig met de Nederlandse première van zijn tweede speelfilm in debuteert hij op Apple TV+ als een van de twee regisseurs van serie Pachinko. Kogonada maakte naam als video-essayist met een groot oog voor ruimtelijk en visueel filmmaken. Met name zijn video-essays over Yasujiro Ozu zijn beroemd; duidelijk een cineast met wie Kogonada verwantschap voelt. Zijn pseudoniem is o ntleend aan Ozu’s vaste scenarist Kogo Noda.

Kogonada deelt met Ozu niet alleen zijn humanistische blik, maar ook het vermogen om via de architectuur van sets en locaties emoties zichtbaar te maken. Ook in After Yang zitten zijn shots weer vol doorkijkjes en kaders in kaders waarin personages van elkaar gescheiden worden, of juist samen mogen zijn. Hij gebruikt daarvoor ook graag reflecties in ramen en autoruiten. Zo kunnen subtiele bespiegelingen tot stand komen dankzij de film rond kwesties als: wat zijn de rechten van een niet-menselijk wezen? Van wie zijn diens herinneringen en emoties, die zich op een harde schijf bevinden? En steeds maar weer die ene vraag: wat is een mens?

