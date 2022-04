Aantal positieve coronatests blijft dalen

Het aantal positieve coronatestuitslagen blijft dalen. Dat blijkt uit de wekelijkse cijfers die het RIVM dinsdag heeft gepubliceerd. Tussen 5 en 12 april testten 66.788 mensen positief, vorige week waren dat er nog 129.188. Ook het aantal afgenomen tests is bijna gehalveerd: van 220.511 naar 110.665. De week ervoor was er al sprake van een flinke afname.

Mogelijk komt de daling in het aantal afgenomen coronatests doordat Nederlanders sinds maandag niet meer naar een teststraat hoeven na een positieve zelftest. Die maatregel kondigde het kabinet op 1 april al aan. Vanaf nu is het advies om een zelftest te gebruiken om te bepalen of iemand besmet is met het coronavirus. Kwetsbare mensen of reizigers die een herstelbewijs nodig hebben, kunnen nog wel naar de GGD om een test af te laten nemen.

Het aantal nieuwe IC-opnames daalde met 20 procent, van 85 naar 68. Ook het totaal aantal nieuwe ziekenhuisopnames daalde: van 1.248 naar 889. Het reproductiegetal, waarvan het laatste meetmoment op 28 maart was, ligt nog steeds onder de 1.