Zaterdagavondshow Make Up Your Mind is niet zomaar amusement, het is volksverheffing

De pruik van Juno Hearts is een brede waterval van oranje haar. Ze heeft een jurk vol reuzenparels aan en haar bh bestaat uit twee zilveren cloches. Ook Juicy Andrews is geweldig in haar rode kreeftenjurk met scharen. Ze gaat magistraal onderuit op het podium, maar de kreeftvrouw is toch de winnaar van de eerste aflevering van Make Up Your Mind (RTL4).

In de zaterdagavondshow treden bekende Nederlanders op als dragqueens. Een panel, met onder meer Nikkie de Jager, moet raden wie er achter de vermommingen schuilgaan. Vorig jaar was de pilot een groot succes, met 2,2 miljoen kijkers en Peter R. de Vries in drag, dus RTL bestelde meteen een heel seizoen.

Het is een onderhoudende show, met aandacht en respect gemaakt, met veel enthousiasme in het panel, en verrukkelijk extravagante kostuums. Het is hoogstens iets te eentonig voor zeven kwartier amusement. Vooral de stomverbaasde reacties van het panel kennen weinig variatie.

Opmerkelijk zijn de diverse verwijzingen naar het emancipatoire belang van de show. Panellid Fred van Leer tegen een kandidaat: „Dat mannenmannen zoals jij dit omarmen, is zó belangrijk”. En een andere kandidaat: „Ik wil leven in een wereld waar kleur is, waar meer paradijsvogels zijn, waar iedereen kan zijn wie hij wil zijn.” Make Up Your Mind is niet zomaar amusement; dit is volksverheffing.

In hun speelse, extravagante acts dagen dragqueens de traditionele ideeën over mannelijkheid en vrouwelijkheid uit. Daarmee dragen ze niet alleen bij aan het normaliseren van gays en transpersonen, maar ook aan een genderfluïde wereldbeeld. En wanneer we beseffen dat iedereen is opgebouwd uit mannelijke en vrouwelijke eigenschappen, kan dat de ongelijkheid tussen mannen en vrouwen verminderen.

Verwarrend blijft het wel: je ziet vooral uitingen van juist de meest traditionele ‘vrouwelijke’ kenmerken: hoge hakken, gebaartjes. De enige keer dat in deze aflevering met gender wordt gespeeld, is als twee dansers de bh-cups van Juno Hearts weghalen, waaronder een gladde mannenborst zit.

Deze show gaat een stap verder dan RuPauls Drag Race, omdat bekende heteromannen meedoen – hoe ‘stoerder’, hoe beter – die drag dichter bij de kijkers brengen. Het blijft natuurlijk een eenmalig uitje voor ze, na de show stappen ze gewoon weer in hun comfortabele heteroleven, dus de vele loftuitingen die ze krijgen („zó dápper!”) zijn ook weer wat overdreven. Gaymannen en transpersonen die zich in vrouwenkleding vertonen, zijn een stuk dapperder.

Zelensky’s metamorfose

Nu zou ik hier een bruggetje kunnen slaan naar de documentaire over Zelensky zondag op NPO2 (‘Wie óók een dramatische metamorfose doormaakte, is…’), maar dat kan ik ook niet doen. In deze Duitse documentaire zien we hoe de Oekraïense president begon als komiek en acteur en zo het presidentschap inrolde. Ik zou graag meer willen weten over de tijd vóór de Russische inval, over zijn jaren als komiek en zijn aanvankelijk min of meer mislukt lijkende presidentschap.

Maar de documentairemakers gaan zo snel mogelijk naar de huidige Zelensky: de dappere oorlogsleider die zo vaardig de media bespeelt en „de rol van zijn leven” speelt. Zijn relatie met de louche oligarch Ihor Kolomoisky wordt kort aangestipt, en ook zijn brievenbusfirma op de Britse Maagdeneilanden. Maar over het algemeen blijft de documentaire toch te zeer een heiligenleven.

Niet dat ze iets zouden moeten afdoen aan Zelensky’s onverschrokken optreden tegen het Russische leger. Maar het zou juist interessant zijn om het verschil in perceptie van Zelensky voor en na de Russische inval naast elkaar te leggen. Om, inderdaad, zijn „dramatische metamorfose” te laten zien.

