Welke wapens stuurt het Westen naar Oekraïne?

Na weken voorbereiding was het dit weekeinde zo ver. Slowakije verscheepte zijn enige S-300 luchtverdedigingssysteem, een batterij raketten bedoeld om vijandelijke vliegtuigen en raketten uit de lucht te schieten, naar buurland Oekraïne. Er verschenen foto’s van een trein met trucks met raketten.

„Militair is dit geen enorme verandering. Deze systemen heeft Oekraïne al in gebruik. Maar politiek is de verandering groot”, zegt Frans Osinga, hoogleraar Krijgswetenschappen aan de Universiteit Leiden en de koninklijke Militaire Academie in Breda.

Was het Westen aanvankelijk huiverig om zwaarder materieel te leveren uit angst voor een directe confrontatie tussen de NAVO en Rusland, na de gruwelijke beelden uit Boetsja leveren NAVO-landen voor het eerst de zware wapens waar Oekraïne al sinds het begin van de invasie om vraagt. Ook worden nog meer lichtere en geavanceerdere wapens gestuurd.

Zo zijn er ook ‘een paar dozijn’ Tsjechische en honderd Poolse T-72-tanks onderweg naar het belaagde buurland, net als BMP-1 pantservoertuigen om soldaten te vervoeren. Australië beloofde twintig lichtere Bushmasters voor troepentransport, de Britten Mastiff-pantservoertuigen. Daarbij komen nog zestien Slowaakse Zuzana-houwitsers, verrijdbare kanonnen die 40 kilometer ver kunnen schieten. Het Verenigd Koninkrijk heeft raketten beloofd die Russische schepen in de Zwarte Zee kunnen bedreigen.

De VS leveren honderden geavanceerde switchblade-drones bekend als loitering munitions (‘rondhangende munitie’): kleine vliegtuigjes met een explosief die door één soldaat afgevuurd kunnen worden, en die vervolgens rondvliegen en camerabeelden doorseinen, op zoek naar een doel. Is het doel gevonden, dan stort de switchblade zich er als een kamikaze op. Daarbij komt ook nog de zwaardere versie Switchblade 600, die ingezet kunnen worden tegen tanks. „Die switchblades zijn splinternieuwe wapens”, zegt Osinga, „die zijn nog niet op het slagveld ingezet.”

Op zich is de westerse wapensteun niet nieuw. Al voor de Russische inval op 24 februari kwam een stroom van wapentuig uit het Westen op gang. Vooral antitank-wapens, zoals de Amerikaanse Javelins, en korte-afstand-luchtdoelraketten zoals de Stinger: lichte, relatief eenvoudig te bedienen wapens werden aan Kiev geleverd. Stingers kunnen vanaf de schouder worden afgevuurd, door kleine eenheden infanteristen die zich snel uit de voeten kunnen maken.

In de handen van het Oekraïense leger bleken ze verbazend effectief, blijkt uit honderden internetfilmpjes van opgeblazen Russische tanks, pantservoertuigen, en neergehaalde vliegtuigen en helikopters. In totaal, zo claimt de Amerikaanse generaal Mark Milley, zou Oekraïne inmiddels 25.000 luchtdoelraketten en 60.000 antitankwapens ontvangen hebben.

‘1 procent van jullie tanks’

Toch hebben ze hun beperkingen: Stingers raken alleen laagvliegende Russische vliegtuigen of helikopters op hooguit kilometers afstand. Ook antitankwapens hebben een gering bereik. Voor een verdediging van het luchtruim zijn luchtverdedigingssystemen nodig die tot 150 kilometer reiken. De meest geavanceerde versie van de S-300, die Slowakije leverde, heeft een bereik van 150 kilometer.

Voor de veldslag die in het oosten van Oekraïne dreigt, heeft het Oe-kraïense leger grote aantallen tanks en artillerie nodig. In vrijwel al zijn toespraken hamert president Volodymyr Zelensky dan ook op wapenleveranties, soms boos, soms teleurgesteld: „We hebben maar 1 procent nodig van al jullie tanks.”

Dat lijkt eindelijk resultaat op te leveren. Het Amerikaanse Congres keurde vorige week woensdag een militair en humanitair hulppakket ter waarde van 14 miljard dollar goed, dat het overdragen van militair materieel gemakkelijker maakt

Maar naast politieke zijn er ook praktische bezwaren. „Een obstakel is de training van de Oekraïeners voor westerse wapens”, zegt Osinga. Omgaan met een Stinger-luchtdoelraketwerper of een Javelin-antitankwapen is binnen een paar uur te leren, maar westerse artillerie, tanks, Patriot-luchtverdedigingssystemen en vooral vliegtuigen zijn veel complexer. Osinga: „Je hebt munitie van andere kalibers, een andere bediening, ander onderhoud, andere communicatie-apparatuur.”

Daarom ligt de focus nu op oude wapens uit de erfenis van de Sovjet-Unie, waar Oekraïense militairen al mee overweg kunnen. Voormalige Warschaupact-landen als Polen, Slowakije, Tsjechië, Bulgarije beschikken daarover, maar komen liever niet zonder eigen verdediging te zitten. In ruil voor de Slowaakse levering van het S-300-systeem zijn daarom extra Patriot-luchtverdedigingssystemen opgesteld in Slowakije (waaronder één afkomstig uit Nederland).

Wapentransport

Nóg een vraagstuk is hoe je zulke grote wapens ongezien Oekraïne in krijgt. Rusland heeft al aangekondigd zulke transporten als „legitiem doelwit” te zien. Meteen na levering van het Slowaakse S-300-systeem beweerde het Russische ministerie van Defensie maandag dat Russische raketten dit systeem vernietigd hadden, iets wat de Slowaakse premier ontkent.

„Veel van deze leveringen zijn al weken voorbereid”, zegt Osinga, „de vraag is natuurlijk: is het genoeg? Oekraïne heeft vermoedelijk tientallen S-300-lanceerinstallaties verloren. Dat maakt die ene Slowaakse batterij niet goed. Anders dan de Russen hebben de Oekraïeners geen reserves: in een langdurige oorlog zullen ze door hun voorraden heen raken. Om die reden worden mogelijk nu al Oe-kraïense soldaten getraind om met westerse systemen om te gaan.”