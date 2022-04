‘We zijn journalisten, maar ook Oekraïners. We moeten hier eerst samen doorheen zien te komen’

Voor de oorlog schreef Serhiy Dibrov (49) graag over wetenschap, lokale politiek en gemeentefinanciën. Nu krijgt hij heel andere vragen van lezers. Klopt het dat er een Russische aanval aankomt? Moeten we vannacht naar de schuilkelder? Wordt het niet tijd om te vluchten?

Dibrov werkt voor Dumskaya, een online nieuwsmedium in de Oekraïense havenstad Odessa. De website ontvangt geen steun van oligarchen en uit regelmatig kritiek op de regering en de gemeente. Vanwege die onafhankelijkheid vertrouwen veel Odessieten juist nu op Dumskaya voor hun informatie.

„Een enorme verantwoordelijkheid”, zegt Dibrov in zijn kantoor in Odessa. Zes collega’s vluchtten al naar het buitenland, hij en zeven anderen bleven achter en doen verslag. In een openhartig gesprek met NRC vertelt Dibrov hoe dat in de praktijk gaat. „We zijn journalisten, maar ook Oekraïeners in oorlogstijd. Soms moet je daar een balans tussen vinden.”

Hoe komt u aan informatie over het verloop van de oorlog?

„We onderhouden nauw contact met het Oekraïense leger en de autoriteiten in Kiev. Maar soms liegt het leger, bijvoorbeeld om de vijand op het verkeerde been te zetten. Daarom vergelijken we wat het leger zegt bijvoorbeeld met wat onze correspondenten aan het front zien en wat burgers in belegerde gebieden ons vertellen. Ook spreken we veel met individuele soldaten, zodat we niet alleen afhankelijk zijn van de legerwoordvoerders.”

Probeert het leger op andere manieren te controleren wat jullie schrijven?

„Vanwege de staat van beleg vallen veel civiele instanties onder het gezag van het leger, maar daar merken we weinig van. Bronnen bij de politie of de gemeente praten net zo gemakkelijk als voorheen. Wel gelden er beperkingen rondom militaire onderwerpen. We mogen niet zomaar opschrijven waar raketten landen, waar onze troepen zich bevinden of hoe onze luchtafweer precies werkt.”

Maar hoe kun je als journalist dan verslag doen van de oorlog?

„Soms moet je wachten totdat bepaalde informatie minder gevoelig is. Om een voorbeeld te geven: vorige week was er een raketaanval op de haven van Odessa. In zo’n geval gaan we niet meteen naar de haven om te filmen wat er is gebeurd, want de Russen kunnen die beelden gebruiken om te zien hoe geslaagd een aanval was en eventueel een tweede uit te voeren. We doen verslag wanneer het leger zegt dat het veilig is.”

Is dat niet frustrerend voor een journalist?

„Nee, ik vind het volkomen logisch. Die regels zijn er niet voor niets, het gaat hier om mensenlevens. Bovendien heb ik nog niet gemerkt dat het leger er misbruik van maakt. Uiteindelijk hebben we gewoon verslag kunnen doen van die raketaanval.”

Bewaart u zo nog wel voldoende afstand van de autoriteiten?

„Ik denk dat de grens tussen de staat en de samenleving in een oorlog sowieso veel vager is. Nu de staat bedreigd wordt, schiet iedereen te hulp. Overheidsorganen zitten vol vrijwilligers, het leger werkt samen met de burgerwachten. En ook Oekraïense journalisten stellen zich anders op. Vóór de oorlog waren we altijd bezig om de overheid te bekritiseren, nu denken we: dat kan later. We zijn tenslotte ook Oekraïners, en moeten hier eerst samen doorheen zien te komen.”

Ziet u verschillen tussen de werkwijze van Oekraïense en internationale media?

„Natuurlijk, want ons publiek is anders. We doen allebei zo nauwkeurig mogelijk verslag, maar wij houden veel meer rekening met de gemoedstoestand van onze lezers. Neem de raketaanval op de militaire kazerne in Mykolaiv vorige maand. Net als de BBC berichtten we over hoe groot de schade was en hoeveel doden er zijn gevallen, maar we gaan niet alle lijken filmen zoals de BBC dat doet. Dat is slecht voor de moraal.”

Houdt u om diezelfde reden weleens informatie achter, bijvoorbeeld over Oekraïense slachtoffers?

„Als ons leger grote verliezen lijdt, doen we daar eerlijk verslag over. Het leger maakt daar geen bezwaar tegen, ze zijn juist dankbaar als we hen op de hoogte stellen van slachtoffers waarvan ze nog niet wisten. Maar we houden soms wel rekening met bepaalde gevoeligheden. Zo is er laatst een officier omgekomen door eigen vuur. Dat hebben we niet vermeld – het zou een cadeautje zijn voor Russische propagandisten.”

Op jullie website worden Russen steevast aangeduid als ‘Russische nazi’s’. Verlies je zo niet iedere vorm van objectiviteit?

„De Russen bombarderen ziekenhuizen, verkrachten onze vrouwen en plunderen onze dorpen. Russische staatsmedia hebben het over een ‘eindoplossing’ van het Oekraïense vraagstuk en fantaseren over het uitwissen van het Oekraïense volk. Juist als je de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog kent, snap je dat de term nazi op zijn plaats is.”

En misdaden door het Oekraïense leger, spreken jullie je daar ook tegen uit?

„Ja, zeker. Onlangs zei een militaire arts dat hij geen krijgsgevangen zou behandelen. Daar hebben we kritiek op geuit, totdat de autoriteiten met een excuus kwamen. En ook in het verleden hebben Oekraïense journalisten Oekraïense oorlogsmisdaden aan de kaak gesteld. Neem de militieleden van het ‘Tornado-bataljon’, dat in 2014 en 2015 in de Donbas burgers uitmoordde. Na berichtgeving in Oekraïense media kwam er een onderzoek en verdwenen de leden van het bataljon achter de tralies. Ze zitten nog steeds vast.”

Dus als u Oekraïense oorlogsmisdaden zou ontdekken, zou u er verslag van doen?

„Absoluut. Dat is juist wat ons onderscheidt van de Russen. Het is die vrijheid waar we voor vechten.”