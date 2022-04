Wat adoptie betreft is de tijdgeest omgeslagen

‘Is adoptie nog van deze tijd?” las ik. Is oorlog nog van deze tijd? Liefdesverdriet? De dood? Het gekmakende vooruitgangsproza van de tijdlezers, die precies weten hoe laat het is op de klok van de wereldgeschiedenis. In het adoptiegeval wordt er vandaag in Den Haag beslist over de ‘interlandelijke adoptiestop’ die sinds februari 2021 geldt. Mag het weer, een klein beetje? Want adoptie is niet meer hip and happening, terwijl het in mijn tijd, afijn, ik ben ooit geadopteerd.

Dat nobele moest ervan af, dat ontwikkelingssamenwerkingsachtige, want die aspirant-ouders wilden kinderen, en daar was zeker een egocentrisch motief aan te wijzen. Maar hoe de tijdgeest is omgeslagen: adoptieouders, zeker van buitenlandse kinderen, zijn nu rovers, imperialisten, neo-kolonialen, ‘witte redders’ en als we even doorgaan Poetin-aanhangers. Hoe was het ook alweer? Er zijn weeshuizen in verre landen die vol zitten, er zijn Nederlanders die graag een kind willen, en zo werden die partijen gekoppeld. Daar ging veel mis, weten we inmiddels: wezen bleken geen echte wezen, papieren werden vervalst en het adoptiekind was handelsgoed dat over de toonbank ging. Soms.

Die totale, interlandelijke adoptiestop van staatswege is te vergelijken met een absoluut verbod op autoverkeer, gezien de vele doden. Niemand mag meer rijden in een gemotoriseerd voertuig. Iedereen voor? Nee, want de mensen rijden auto en gemotoriseerd, en adoptie was en is een uitzondering.

Ik lees net op de NOS-site: ‘De achternamen van Dirk Jan en Christiaan zijn bij de redactie bekend, maar op hun verzoek weggelaten.’ Dirk Jan en Christiaan zijn een stel, waarschijnlijk een homostel, want de site vermeldt ‘partner’ en da’s altijd raak. Die twee wachten op een kindje uit de Verenigde Staten, en dat doen ze nu al lang. Deze mannen zijn min of meer verdacht geworden. D.J. en C. was nog beter geweest, want door de van staatswege opgelegde adoptiestop zijn het geen mensen met een kinderwens maar halve criminelen geworden.

Ik trek dat op mijn fatsoen om persoonlijke redenen, want dat laat ik ook postuum niet zeggen over mijn ouders.

Van alle dingen die een mens kan doen, is adopteren het minst vrijblijvende: je ‘echt’ iemand tot je kind, ook als het niet op je lijkt, het is het universalisme in de praktijk, het tegendeel van Blut und Boden. Het gaat over de ander die toch de naaste blijkt.

De terugwerkende beschuldiging die geldt voor alle adoptieouders, alsof zij ooit een zedendelict begingen, gaat ook op voor geadopteerden. Ze worden smoezelig. Het lijkt een kleine zaak, maar het is een grote.

Er staat iets op het spel. Dit idee: Ik ken je niet, je bent niet van mij, en toch ben jij mij van harte.

