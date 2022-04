Veiligheidsberaad: vanaf mei 50.000 opvangplekken voor Oekraïners

Het gaat gemeenten lukken om vanaf begin mei de noodzakelijke 50.000 opvangplaatsen voor Oekraïense asielzoekers te regelen. Dat heeft de voorzitter van het Veiligheidsberaad, Hubert Bruls, maandagavond na afloop van het overleg met de burgemeesters van de 25 veiligheidsregio’s gezegd tegen persbureau ANP.

Na afloop van het overleg in Utrecht, waarbij ook staatssecretaris Eric van der Burg (Justitie en Veiligheid, VVD) en minister Dilan Yesilgöz (Justitie en Veiligheid, VVD) aanschoven, zei Bruls wel dat sommige gemeenten nog werken aan het creëeren van honderen of, in sommige gevallen, duizenden plekken. Nu heeft elke veiligheidsregio de opdracht gekregen om minimaal tweeduizend opvangplekken te regelen. Veel regio’s zitten hier al ver boven.

De burgemeesters hebben Van den Burg en Yesilgöz gevraagd hoeveel financiering ze krijgen voor de langere termijn, zodat ze een besluit kunnen nemen over wat voor contract met de opvanglocaties aan te gaan, zegt Bruls. „Zolang gemeenten die zekerheid niet hebben, houdt ze dat tegen de huur of koop aan te gaan”. Minister Yeşilgöz deed geen concrete financiële toezeggingen, maar liet tegenover het ANP wel weten dat elke gemeente die nu geld voorschiet, dat in de toekomst van het Rijk terugkrijgt.

