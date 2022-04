Vanaf maandag geen GGD-test meer nodig na positieve zelftest

Vanaf maandag 11 april is het niet meer nodig om na een positieve zelftest een test te laten doen bij de GGD ter bevestiging. De zelftest is vanaf nu het uitgangspunt om te bepalen of iemand besmet is met het coronavirus. Het blijft wel mogelijk om bij de GGD een test af te nemen, bijvoorbeeld voor kwetsbare mensen die geen zelftest kunnen gebruiken en voor mensen die een herstelbewijs nodig hebben om op reis te kunnen.

De teststraten van de GGD blijven ook open voor zorgpersoneel. Zij hebben een negatieve PCR-test nodig om eerder uit quarantaine te kunnen. Niet-risicogroepen wordt nog wel aangeraden om bij coronaklachten een test te doen, en bij een positieve zelftest in isolatie te gaan.

Het nieuwe testbeleid hoort bij de langetermijnstrategie die het ministerie van Volksgezondheid aan het begin van deze maand bekendmaakte. De verantwoordelijkheid ligt met testen en boosteren nu meer bij burgers zelf. „Het doel van de strategie is om de open samenleving te waarborgen, ook wanneer we in een ongunstig scenario terechtkomen”, schreef minister Ernst Kuipers (Volksgezondheid, D66).

De GGD nam de laatste tijd al minder tests af dan in de periode ervoor. Vermoedelijk zal dit aantal verder dalen. De GGD en het RIVM houden geen meldingen van positieve zelftests bij. Vorige week daalde het weekgemiddelde van geregistreerde besmettingen bij het RIVM naar bijna 13.000, het laagste niveau sinds eind vorig jaar. Ook het aantal coronapatiënten in de Nederlandse ziekenhuizen blijft dalen. Zondag lagen er 1.443 mensen met corona in het ziekenhuis, waarvan iets meer dan honderd patiënten op de IC’s. Eind maart lag dat aantal nog boven de tweeduizend.