Tijdsbesef

Ze is 93 jaar en woont op een kamer in het verzorgingstehuis. Haar besef van tijd is niet meer deel van haar herinneringen.

Op een stapeltje leesboeken liggen ook nog damesbladen. Ik vraag haar of ze weleens leest.

„Nee, ik heb geen boeken”, zegt ze.

„Wat doet u dan zoal?”

Ze antwoordt: „Ik kijk gaten in de lucht.”

