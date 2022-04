Terug op kantoor smaakt de borrel vrijdagmiddag net weer wat beter

‘Oh heerlijk, bevrijd van kantoor!”, zegt psycholoog Sophie Franken, bellend vanaf de fiets in Amsterdam, op weg naar een terras. „Die buitenlucht geeft direct weer energie.”

Maar het is vooral de áfwisseling van werk- en woonplek die bevalt, vertelt de talent consultant bij Reveal, waar ze uitgevallen militairen bij Defensie naar een nieuwe baan begeleidt. Nu ze weer vaker op kantoor werkt, is thuis opnieuw een plek geworden om te ontspannen.

Het is ook wennen, al die kantoorprikkels, verzucht ze. „Ik heb nu toch koppijn. Als niemand pauze neemt, ben ik ook niet geneigd dat te doen.”

Wat eerst voor even leek, duurde twee jaar. Door de coronapandemie ruilden veel mensen het kantoorbestaan van de ene op de andere dag in voor thuiswerken, soms gecombineerd met thuisonderwijs geven en forenzen tussen woon- en werkkamer. Sommigen konden hybride werken – af en toe naar kantoor – indien gepaste afstand houden mogelijk was. Anderen zaten noodgedwongen thuis tot de overheid het thuiswerkadvies zou laten vervallen. Nu dat gebeurd is, mogen we weer naar kantoor.

Hoe bevalt dat?

Ongepland overleg

Wouter Rootmensen, accountmanager bij ict-bedrijf P8, vanuit het kantoor in het Gelderse Varsseveld: „Terug hier inspireren we elkaar weer. Je kunt nog eens wat bespreken, gewoon even hardop brainstormen ins Blaue hinein.” Hij geniet ervan dat er weer ruimte is voor ongepland overleg.

Johan van Dijkhuizen, afdelingshoofd advies en bedrijfsvoering bij de gemeente Kampen: „Ik sprak vanmorgen bij het koffiezetapparaat spontaan een collega van de ondernemingsraad en we namen een idee door. Thuis was dat niet gebeurd.” Toch heeft online werken ook voordelen, ziet hij. „Veel vergaderingen zijn doelgerichter geworden. Kom je fysiek bij elkaar, dan verlummel je toch meer tijd.”

Dat hybride werken is „top”, zegt Gerben Benjamins, bedrijfsarchitect voor de RDW in Veendam. „Het beste van twee werelden komt samen. Thuis werk je uit wat je op kantoor bedenkt. Maar ik heb het wel echt nodig om mensen te zien. Niet alleen voor mijn plezier – ik kan mijn werk ook beter doen.”

Zijn taak is klantbehoeften in kaart te brengen, legt hij uit. „Non-verbale communicatie krijg je via een scherm minder mee. En dat merk je.”

Dit is ook wat Sander Groosman, projectleider watertechnologie bij ingenieursbureau Arcadis in Arnhem, miste bij het thuiswerken: lichaamstaal en micro-expressie. Hij begrijpt zijn opdrachtgevers veel sneller wanneer hij ze in de ogen kan kijken, zegt hij. Hij merkt dat collega’s blij zijn elkaar weer te zien, maar dat ze nog steeds dagen volplannen met online vergaderingen, ook op kantoor. „Je ziet hier continu mensen over de afdeling lopen met koptelefoons op en laptops in de hand, op zoek naar een belhok.”

Online vergaderen was juist een uitkomst voor Lotte Bloemendaal, bedrijfsjournalist bij Rijkswaterstaat. „Ik ben blind, dus ineens was ik meer dan voorheen een gelijke in de groep. Dat voelde in die zin veiliger. Ik waarschuw mensen altijd dat ik als een olifant in een porseleinkast kan stampen, omdat ik niet kan zien wanneer iemand is gekwetst. Nu stampten we met zijn allen.”

Ongestoord doorbeuken

Bloemendaal stak ook iets op uit de coronatijd. „In een onlinevergadering kun je met een druk op de knop je hand opsteken. Dat blijf ik doen, ook in het echt. Net als vroeger in de kleuterklas.” Maar ze gaat níét meer fulltime terug naar kantoor. Stellig: „Hartstikke leuk hoor, een bakkie met een collega. Maar het werk schiet niet op.”

Hilje Wolfson, hoofd communicatie en fondsenwerving bij dierenwelzijnsorganisatie World Animal Protection in Den Haag, moet weer wennen aan de drukte op kantoor. „Thuis kun je ongestoord doorbeuken. Die prikkelarme omgeving vond ik een luxe, vóór corona kwam ik bekaf terug van kantoor. Maar, je moet natuurlijk wel verbinding blijven houden met elkaar.” Ze is al haar zeventien teamleden tijdens corona gaan opzoeken.

Op afdelingen personeelszaken praten ze volop over de terugkeer naar kantoor, en hoe daar mee om te gaan. Mensen hebben immers ook nieuwe ervaringen opgedaan met thuiswerken, weet Eric van der Giesen, hr-adviseur bij het Openbaar Ministerie. „Het kantoorleven moet zichzelf heruitvinden.”

Van der Giesen moet zelf weer geduld leren opbrengen voor offline vergaderen, vertelt hij. „Als mensen bij elkaar komen, voelen ze meer vrijheid om langer van stof te zijn.” Maar het bevalt hem om de keuze te hebben tussen thuis of op kantoor werken. „De koffie smaakt net anders op kantoor, er is hier een printer en dat praatje geeft iets extra’s. Alles kán digitaal. Maar of het altijd passend is, is een vraag die we onszelf moeten blijven stellen.”

De vrouw van Ron Hendriks, private banker bij ABN Amro MeesPierson, zegt dat hij alweer back to normal is, lacht hij. „Oftewel: wat ben je veel weg.”

Hendriks is sociaal ingesteld, zegt hij, op kantoor werken vindt hij gezelliger. Het geeft ook meer inhoudelijke betrokkenheid. „Je ziet dat er, zowel binnen de bank als onder klanten, meer flexibiliteit is gekomen in vormen van samenwerken. Online is een aanvulling geworden, maar geen vervanging. De vrijdagmiddagborrel smaakt op kantoor net wat beter dan thuis.”

Reuring en rust

Merijn van Bussel, consultant bij trainingsbureau voor leiderschap Brout in Breukelen: „De reuring van kantoor maakt me gelukkig. Van even een cappuccino maken voor een collega bloeien we allebei op.”

Hij vertelt dat het „helemaal losgaat” met aanvragen van klanten voor trainingen over teambinding. „We zien aan de vragen van klanten dat thuiswerken de wereld digitaler en efficiënter heeft gemaakt, maar een wissel heeft getrokken op de onderlinge verbinding.”

Kim Verhagen, teamlid risk and control bij Unilever in Rotterdam, vindt de combinatie van thuis werken en op kantoor prettig, zegt ze. „Mijn puberdochters klagen in ieder geval niet dat ik weer van huis ben. Ik werd ook wel een beetje gaar en chagrijnig van almaar alles vanuit huis doen.” De afwisseling, zegt ze, geeft rust en balans. „Ik moet er niet aan denken weer fulltime naar kantoor te gaan.” En nog iets: „Sommige collega’s had ik nog nooit in het echt ontmoet. Dat dat nu kan, is zo leuk.”

Het is een uitdaging voor bedrijven, merkt Van Bussel op, medewerkers te behouden die in coronatijd zijn ingestroomd en daardoor een minder hechte relatie met collega’s hebben opgebouwd. „Verbinding, veiligheid en vertrouwen zijn immers de basis van elke samenwerking.”