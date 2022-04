Scholen vaker naar uitzendbureau voor inhuren leraren

Scholen maken steeds meer gebruik van uitzendbureaus en zzp’ers om aan personeel te komen. Ze gaven in 2019 totaal 660 miljoen euro uit aan ‘externen’, 320 miljoen meer dan in 2012. Sinds de coronacrisis stijgen die uitgaven weer verder.

Het aandeel ‘personeel niet in loondienst’ op basisscholen en in het voortgezet onderwijs verdubbeldevan ruim 2 procent in 2012 naar 4 procent in 2020, blijkt uit onderzoek van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Daarbij gaat het om leraren, maar ook om schoolleiders en ondersteunend personeel.

Scholen huren deze ‘externen’ in om gaten in de roosters te vullen of te voorkomen dat basisscholieren naar huis gestuurd moeten worden.

Krimpregio’s

In krimpregio’s buiten de Randstad maken scholen juist gebruik van uitzendbureaus en detacheerders om een ‘flexibele schil’ in het personeelsbestand op te bouwen. Ze kunnen makkelijker van de flexleraren af als het aantal leerlingen echt hard daalt.

Leraren die worden ingehuurd via uitzendbureaus kosten per uur bijna de helft meer dan leraren die in dienst zijn van de school. Er gaat sowieso al 21 procent op aan BTW en een marge naar de uitzender of detacheerder.

Het aandeel ‘externe leraren’ zal vanaf dit jaar fors groeien, voorspellen schoolbesturen en kenners van de arbeidsmarkt, want het onderwijs kampt met steeds grotere lerarentekorten: 9 procent in het voortgezet onderwijs en 16 procent in het basisonderwijs.

Grote contracten

Sommige schoolbesturen in de Randstad verweren zich tegen de steeds hogere prijzen voor uitzend- en detacheringsleraren door grote contracten af te sluiten, als groep, met detacheerers als Randstad.

De Stichting De Haagse Scholen (een bestuur met 52 basisscholen en scholen voor speciaal onderwijs) kampt met gemiddeld 18 procent onvervulde vacatures en sloot om die reden in 2020 met ruim 20 andere schoolbesturen in de regio Den Haag en Rotterdam een contract met twee detacheerders. Dat ging om 116 miljoen euro over vier jaar.

Vooral in sociaal kwetsbare wijken, zegt bestuurder Wiely Hendricks, is het moeilijk vaste leraren te krijgen. In 2019 gaf de stichting 2,4 miljoen euro uit aan uitzendleraren.

Hendricks betreurt het dat het onderwijs is aangewezen op uitzendbureaus. „In een gezonde markt is uitzend-werk prima als tijdelijke oplossing. Maar wij hebben in deze regio een groot lerarentekort en daar maken uitzenders gebruik van. Soms boden ze een goeie leerkracht aan bij verschillende schoolbesturen – zo werden we tegen elkaar uitgespeeld. Het had een prijsopdrijvend effect.”

