Rijksmuseum hoeft schilderij Bart van der Leck niet terug te geven

Het Rijksmuseum hoeft een kostbaar schilderij van Bart van der Leck niet terug te geven aan de bejaarde vrouw die het in 2013 aan het museum schonk. Die uitspraak heeft de Amsterdamse rechtbank vrijdag gepubliceerd.

De vrouw, Oosje Silbermann-Frenkel (1932), had samen met haar twee zonen een rechtszaak tegen het museum aangespannen. Ze zou ten tijde van de schenking in 2013 wilsonbekwaam zijn geweest, nadat bij een kleindochter een hersentumor was ontdekt. In verwarde toestand, stelde de vrouw, had ze de schenking gedaan als „offer om de goden gunstig te stemmen”.

De zaak kwam anderhalf jaar geleden in de publiciteit. De familie verweet het museum gretig en onzorgvuldig met de schenking te zijn omgegaan. Toenmalig directeur Wim Pijbes haalde het schilderij met zijn dienstauto bij de schenker op en hield zich daarna doof voor telefoontjes, en een brief van de zonen waarin werd gesteld dat moeder het schilderij in 2003 al aan hen had verkocht. Ook zou het museum onvoldoende onderzoek hebben gedaan naar de geestesgesteldheid van de schenker. De familie eiste daarom dat de schenking ongedaan gemaakt zou worden.

Uiterste zorgvuldigheid

Op alle punten zijn de vorderingen van de familie afgewezen. Uit niets blijkt volgens de rechtbank dat het Rijksmuseum ten tijde van de schenking wist van enige geestelijke stoornis van mevrouw Silbermann. Bovendien hebben vrienden van haar verklaard dat zij het schilderij bewust weggaf als eerbetoon aan haar vader. Dat stond ook op een bordje bij het schilderij.

Het museum heeft een korte reactie verspreid na de uitspraak: „Het Rijksmuseum betracht altijd uiterste zorgvuldigheid met betrekking tot schenkingen en nalatenschappen. Voor het publiek is het goed dat dit werk van Bart van der Leck in een openbare collectie te zien blijft.”

De advocaat van de familie, Martha Visser van Bergh Stoop & Sanders, is verbaasd over de uitspraak. Vooral over het feit dat de rechtbank het goedvindt dat het museum zonder onderzoek te doen en zonder ook maar iets op papier te zetten een kunstwerk van de muur kan halen bij een hoogbejaarde dame die nooit eerder heeft geschonken. „Daarmee zet de rechtbank een premie op het zo snel mogelijk en vooral zonder onderzoek verwerven van kunstwerken door musea.” De familie beraadt zich nog of ze in beroep gaat tegen de uitspraak.