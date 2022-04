Rutte’s eigen ideeënleer

Taal verhult, maar taal kan net zo goed onthullen. Een goed voorbeeld is het gebruik van de term ideologie. In Den Haag lijkt dat woord vaak synoniem voor muggenzifterij of Prinzipienreiterei. Onze premier stelde tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen van september vorig jaar dat „ideologie in zijn hoofd in de weg kan staan van het fixen van problemen”. Bij een andere gelegenheid zei hij dat hij en zijn collega-formatieonderhandelaars „de ideologie even op de plank hadden gelegd en hebben gekeken wat werkt”. Ideologie lijkt in strijd met het praktisch vernuft en werkt dus negatief.

Politbureau

Vreemd is dit voor wie zich herinnert dat in het politbureau van communistische partijen steevast een partij-ideoloog zetelde, die waakte over een juiste koers, die aangaf hoe beleidsvoornemens te interpreteren binnen het gestelde theoretisch kader en die te nemen besluiten toetste aan de leer. De partij-ideoloog was geen stoorzender maar richtingaanwijzer.

Beeld van Karl Marx, grondlegger van de naar hem genoemde ideologie, het Marxisme. Foto RALF HIRSCHBERGER / EPA

Deze uitleg van het begrip ideologie sluit aan bij het gebruik van het woord in de dagelijkse taal: een wereld- en mensbeeld, een religie maar dan zonder godsdienstige of theologische inhoud. Of om het wat ingewikkelder en op woordenboekniveau te formuleren „een systeem van ideeën en principes dat ten grondslag ligt aan een politieke en maatschappelijke beweging”. Het liberalisme berust dus op een ideologie, net zo goed als het socialisme, het nationalisme of de milieubeweging.

De uitvinder van de term, de Franse ‘Verlichte’ filosoof Antoine Destutt de Tracy (1754-1836), had dit alles nooit kunnen bedenken. Hij publiceerde in 1796 een pamflet waarin hij het woord ideologie voor het eerst gebruikte, een combinatie in lijn met termen als geologie, biologie en theologie. Het stond in zijn ogen voor de leer van de ideeën, net zoals theologie staat voor de leer van god, dus ideeënleer tegenover godgeleerdheid.

Speculatief systeem

Destutt de Tracy maakte school en hij en zijn volgers steunden aanvankelijk Napoleon bij diens machtsovername. Maar toen ze zijn bewind net zo kritisch begonnen te benaderen als het bestaan van god, bekoelde de wederzijdse liefde. In Napoleons mond werden idéologie en idéologues, de naam voor de aanhangers van deze wijsgerige stroming, scheldwoorden. En dat zijn ze in het Frans nu nog vaak. Franse woordenboeken geven twee betekenissen aan voor de term idéologie, een systeem van ideeën en begrippen en dus een mogelijke basis voor een wereldbeeld, maar daarnaast ook een vaag, speculatief systeem, zoiets als een hersenschim, een droombeeld, een illusie of een utopie.

Deze tweede betekenis, die van onpraktisch idealisme of van abstracte beweringen die niet gebaseerd zijn op de realiteit, is ook in Nederland doorgedrongen. Van Dale uit 1914 vermeldt deze negatieve uitleg al. Het is deze interpretatie die Mark Rutte ongetwijfeld in zijn hoofd heeft als hij spreekt over de zinloosheid van een ideologie. Hij zal immers niet willen beweren dat het liberalisme geen wereld- en mensbeeld als uitgangspunt heeft. Het woord ideologie in de mond van onze premier lijkt op een vorm van debattechniek waarmee hij zijn opponenten meteen reduceert tot wereldvreemde dromers.