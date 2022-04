Opgesloten in het enige huis dat ik ooit kocht

Mijn vader en ik moesten allebei om hem lachen, om de verhuld proleterige collega met wie ik twintig jaar geleden samenwerkte. Jan Paul kwam van de marketingafdeling en praatte steeds over de ‘pandjes’ die hij kocht. Als investering of zo. Zelfs het woord was nieuw voor me. Pandjes. Net als mijn vader huurde ik een huis in Amsterdam-Zuid. Ik wist niet beter dan dat het zo hoorde.

Over deze serie In de moderne wereld moeten wij voortdurend iets. Sowieso moeten we altijd eerst aan de slachtoffers denken, maar we moeten ook allemaal een eigen podcast maken en niets meer drinken, behalve havermelk en natuurwijn. In deze serie beschrijft Robert Vuijsje wat wij allemaal moeten. Vandaag: ik moet pandjes kopen.

Een paar jaar eerder had ik ook al zo gelachen om mijn roommate aan de University of Memphis. Glen las geen boeken. Tenminste, geen romans. De enige boeken die op zijn kamer lagen, hadden titels als How to Get Rich Quick. Of: Become a Millionaire in Ten Easy Steps. Ik vroeg hem waarom hij geen echte boeken las. En waarom hij zo’n lege ambitie had. Het leven draaide toch niet om geld? Bovendien, in die rare boekjes werd heus niet het geheim onthuld van hoe je rijk moet worden.

Glen legde me toen uit: als Afro-Amerikaan ben ik geboren in schuld. Mijn ouders hebben geen geld, alleen maar schulden, en ik zal niet rusten voor ik rijk ben geworden. Allemaal gedachten die volkomen nieuw voor mij waren.

Inmiddels is het 2022. Glen is miljonair, Jan Paul zal ongetwijfeld een respectabele vastgoedportefeuille hebben opgebouwd en aan mij werd onlangs door iemand, hard lachend, gevraagd: „Huh, leef jij alléén van het geld dat je verdient met schríjven? Serieus? En kom je dáárvan rond? Zelfs ík heb een pandje voor erbij. Niet groot, hoor. Eén verdieping in Amsterdam. Zitten nu twee expats in. Toch handig, iedere maand die duizend euro extra. Anders zou ik niet op vakantie kunnen.” En nog harder lachend: „Jij bent Joods, toch? En nóg wist je niet dat je pandjes had moeten kopen?”

Waarom heeft niemand me gewaarschuwd? Was iedereen om me heen bezig met pandjes kopen en hadden ze allemaal afgesproken: mondje dicht, niets tegen Robert zeggen? Nee, natuurlijk niet. Het zat gewoon niet in mijn systeem. Voor zover je meteen bij de elite hoort na het afstuderen aan een school als het Barlaeus Gymnasium: de culturele en economische elite worden vaak met elkaar verward. In minder deftige termen: rijk zijn is iets anders dan een intellectueel zijn. Of in veel gevallen: pretenderen een intellectueel te zijn. Ik kan me niet herinneren dat ik in mijn jeugd ooit iemand heb horen praten over geld of over later rijk willen worden.

Het zijn twee verschillende werelden. En met niet meer anekdotisch bewijs dan mijn eigen jaren op het Barlaeus Gymnasium zou ik bijna zeggen dat daar zelfs werd neergekeken op zoiets ordinairs als geldzucht. In de terminologie van eind vorige eeuw: dat was ordi. En eigenlijk wordt het nog steeds zo gezien. Ook door de oud-schoolgenoot die ik laatst tegenkwam en aan wie ik vroeg wat hij tegenwoordig deed. Na enige aarzeling: „Ik ben eh... huisjesmelker. Een paar panden in de Jordaan.”

Mijn zoon groeit nu op in hetzelfde deel van Amsterdam als waar ik vroeger het huurhuis van mijn moeder bewoonde. Om hem heen wordt over weinig anders gesproken dan over geld en later rijk willen worden. Waar ik als volwassen man nog nooit had gehoord van de mogelijkheid om pandjes te kopen, daar weet nu ieder 15-jarig jongetje wat de snelste weg naar legale rijkdom is.

Zonder er bij na te denken heb ik bijna tien jaar geleden één huis gekocht in Amsterdam. Gewoon om in te wonen. Volgens mijn vader, die me toen ineens wél wist te adviseren, betaalde ik er zeker een halve ton te veel voor – ik had oliedom onderhandeld. Of eigenlijk: in het geheel niet onderhandeld. Inmiddels is het huis ongeveer het dubbele waard van de prijs die ik ervoor betaalde. Een fijn idee, voor als ik het zou willen verkopen om daarna een ander huis te kopen dat nu twee keer zo duur is als bijna tien jaar geleden.

Eindstand: nu zit ik opgesloten in het enige huis dat ik ooit heb gekocht. Ik hoop dat mijn kinderen ooit zullen genieten van de erfenis.