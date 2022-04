Kwart tot derde van de notariskantoren voldoet niet aan wettelijke verplichtingen

Een aanzienlijk deel van de 790 notariskantoren in Nederland voldoet niet aan alle wet- en regelgeving. Dat blijkt uit vertrouwelijke toetsingsrapportages van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) over de periode 2017-2021 die zijn ingezien door NRC.

Zo komen notarissen hun verplichtingen op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en terrorismefinanciering (Wwft) niet na, terwijl zij als ‘poortwachter’ juist een cruciale rol vervullen om witwassen en ondermijning tegen te gaan. Ook houden notarissen hun dossiers niet goed bij, hanteren geen of verouderde algemene voorwaarden en controleren buitenlandse rechtspersonen slecht.

De KNB is wettelijk verplicht kwaliteitstoetsen bij haar achterban te verrichten. Tweemaal per jaar laat de beroepsorganisatie daarom de kwaliteit van een representatieve dwarsdoorsnede van ’s lands notariskantoren onderzoeken door speciaal daarvoor opgeleide collega-notarissen. Uit hun rapportages blijkt dat de kwaliteitsproblemen breed spelen. Een kwart tot een derde van de onderzochte notariskantoren kreeg de afgelopen jaren zelfs een verplicht verbetertraject opgelegd. In de tweede helft van vorig jaar ging het om 35 van de 124 onderzochte notariskantoren: 28 procent. In dezelfde periode in 2019 en 2020 gold dat voor respectievelijk 31 en 24 procent van de onderzochte kantoren.

Notarissen blijken met name grote moeite met naleving van antiwitwaswetgeving te hebben. Uit het meest recente onderzoek volgt dat de verplichte verbetertrajecten „voor een groot deel” en „net als voorgaande jaren” betrekking hebben op het ontbreken van een verplicht op het notariskantoor gericht Wwft-risicobeleid. Zonder zulk -beleid is het tegengaan van witwassen moeilijker.

Uit de kwaliteitstoetsen rijst het beeld op dat de naleving van wet- en regelgeving mede tekortschiet vanwege de recorddrukte binnen het notariaat. Dankzij toegenomen werk rond vastgoedtransacties boekten notarissen de afgelopen jaren omzetrecords. In 2021 lag het gemiddelde bruto inkomen van een notaris op 334.000 euro: 80.000 euro meer dan twee jaar eerder.

Beroepsorganisatie KNB stelt desgevraagd dat de aandacht van notarissen voor hun antiwitwasverplichtingen „groter dan ooit” is. Dat de afgelopen jaren een kwart tot een derde van de onderzochte notariskantoren een verplicht verbetertraject kreeg opgelegd is omdat de kwaliteitstoetsen „strenger zijn geworden”. Dat notarissen niet volledig aan de antiwitwaswetgeving voldoen – bijvoorbeeld door geen kantoorbeleid te hebben – komt doordat de wet „regelmatig wordt aangescherpt” waardoor notarissen „de afgelopen paar jaar achterbleven bij de veranderde praktijk”.

Vorig jaar kwam de grootste fraude in de Nederlandse notariële geschiedenis naar buiten. Bestuursvoorzitter Frank Oranje van landsadvocaat Pels Rijcken bleek als notaris in twintig jaar tijd zeker 11 miljoen euro van klanten te hebben gestolen. Volgens het Bureau Financieel Toezicht (BFT) fraudeerde Oranje alleen. Tegelijkertijd stelt de toezichthouder dat ook door collega-notarissen van Pels Rijcken jarenlang notariële regels zijn geschonden.

Toenmalig minister voor Rechtsbescherming Sander Dekker (VVD) kondigde eind vorig jaar vanwege de fraude een groot onderzoek naar de staat van het notariaat aan.