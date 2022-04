‘Stop met solliciteren voor stageplek’

Solliciteren voor een stageplek moet verleden tijd worden. Dat zegt de in 2021 aangestelde Nationaal Coördinator tegen Discriminatie en Racisme, Rabin Baldewsingh, zondag in een interview met Nu.nl. Racisme en discriminatie is nog steeds een probleem bij het vinden van stages, signaleert hij. Het schrappen van de sollicitatie zou dat tegen kunnen gaan, bevestigt ook een onderzoeker van Kennisplatform Inclusief Samenleven tegen de nieuwssite. „Zo voorkom je dat bedrijven afgaan op een achternaam of op een ‘klik’. Want of je snel met iemand klikt of niet, hangt sterk af van vooroordelen en stereotypen.” In plaats van het solliciteren zouden opleidingen stageplekken moeten regelen voor hun studenten, vindt Baldewsingh. Hij zegt ook overheden te gaan aanspreken op hun personeelsbeleid. De NCDR wil ook anoniem solliciteren doorvoeren, diversere sollicitatiecommissies en experimenteren met open hiring, waarbij mensen niet worden aangenomen op basis van cv of diploma, maar volgorde van solliciteren. (NRC)