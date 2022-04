Met interim-premier Sharif regeert in Pakistan als vanouds een familiedynastie

Met de benoeming van Shehbaz Sharif als interim-premier, deze maandag, wordt de Pakistaanse politiek als vanouds gedomineerd door een van twee rivaliserende familiedynastieën. Sharif vervangt de zondag afgezette Imran Khan, die in 2018 aantrad met de belofte om juist te breken met de corruptie die de twee families omgeeft.

Shehbaz (70), zoon van een staalindustrieel in Lahore, is vooral bekend als de jongere broer van Nawaz (72), die al driemaal premier is geweest. De lotgevallen van Nawaz zijn tekenend voor het tumult in het landsbestuur in de afgelopen decennia: zijn eerste termijn eindigde voortijdig na een machtsstrijd met de president, de tweede door een militaire staatsgreep en de derde wegens corruptie.

Nawaz werd in 2018 tot tien en zeven jaar cel veroordeeld, kwam op medische gronden vrij en vertrok „vechtend voor zijn leven” naar Londen. Inmiddels gaat het weer beter.

Nieuwe Zijderoute

Shehbaz heeft een degelijker imago. Hij is driemaal eerste minister geweest van Pakistans belangrijkste provincie, Punjab.

Anders dan Nawaz zou Shehbaz een werkbare relatie hebben met de legerleiding, die in Pakistan uiteindelijk de dienst uitmaakt. Hij staat bekend als een resultaatgericht bestuurder, die verrassingsbezoeken aan ambtenaren brengt om te controleren of ze wel werken en die voor zijn provincie met succes een aantal miljardenprojecten van de Chinese Nieuwe Zijderoute beheerde.

Shehbaz nam de leiding van de partij, de Pakistan Moslimliga-Nawaz (PML-N) over toen Nawaz niet meer mocht deelnemen aan de politiek. Terwijl hij de parlementaire oppositie leidde, werd ook hij in 2020 opgepakt voor corruptie. Partij-aanhangers zijn ervan overtuigd dat het een afrekening door Imran Khan betrof, wat uiteraard niet uitsluit dat er iets van de beschuldigingen waar is. Na enkele maanden kwam hij op borgtocht vrij, formeel loopt het proces nog. Het Pakistaanse openbaar ministerie heeft in het Verenigd Koninkrijk een zaak tegen Shehbaz aangebracht wegens witwassen.

Nawaz had vermoedelijk het liefst zijn dochter Maryam als premier gezien. Maar ook dit 48-jarige parlementslid is veroordeeld voor corruptie en mag tijdelijk geen functie in het openbaar bestuur vervullen.

Verwacht wordt dat Shehbaz de nieuwste leider van de concurrerende Bhutto-dynastie, de 33-jarige Bilawal, aanstelt als minister van Buitenlandse Zaken. De PML-N en Bhutto’s Pakistaanse Volkspartij hebben samen opgetrokken in de afzettingsprocedure tegen Khan, die zij economisch wanbeleid verweten.

