Meevaller Heijmans in slepende arbitragezaak

Bouwbedrijf Heijmans heeft in een hoogoplopende arbitragezaak met netbeheerder Tennet een belangrijke meevaller gehad. In het geschil, dat gaat over een stukgelopen contract voor de aanleg van 131 nieuwe Wintrack II-hoogspanningsmasten in Zeeland en Groningen, staan Heijmans en Tennet op meerdere punten tegenover elkaar. De uitspraak van maandag ging over de eis van Tennet dat Heijmans de kosten zou betalen voor het opzeggen van het contract.

De Raad van Arbitrage in Bouwgeschillen oordeelde maandag dat Heijmans dit niet hoeft te doen, en dat Tennet bovendien een vergoeding aan Heijmans moet betalen voor niet betaald werk. Om welk bedrag dit gaat, is niet bekendgemaakt. Wel ziet Heijmans het als een belangrijke meevaller; voor de Wintrack II-zaak heeft de bouwer uit Rosmalen uit voorzorg een voorziening getroffen van 34 miljoen euro. Na de uitspraak van maandag verwacht Heijmans dat mogelijk „het overgrote deel” van dit bedrag bij de presentatie van de halfjaarcijfers in juli kan terugvloeien.

De vier jaar durende aanleg van de hoogspanningsmasten werd in februari 2017 door Tennet gegund voor een bedrag van 250 miljoen euro. Heijmans zou de fundaties voor de masten leveren, het Duitse Europoles zou voor de palen zorgen. Tijdens het eerste jaar van het project ontstonden er problemen. Tennet was van mening dat de bouwbedrijven zich niet aan de afspraken hielden over kwaliteit en opleverdatum, en ontbond in oktober 2018 het contract. De opzegging zou voor drie jaar vertraging en een schadepost hebben gezorgd, waarvoor Heijmans en Europoles volgens Tennet moeten opdraaien. Volgens de jongste uitspraak hoeft dit dus niet.

Hoger beroep

Met de uitspraak van maandag is de zaak-Wintrack II nog niet voorbij. Zo speelt verder de vraag wie er moet opdraaien voor de kosten die Tennet moest maken ná de opzegging, bijvoorbeeld om een nieuwe bouwer te vinden. Heijmans ging in beroep tegen een tussentijdse uitspraak in mei vorig jaar, waarin de Raad oordeelde dat Tennet de contracten eenzijdig buiten de rechter om mocht ontbinden en erkende dat daarbij kosten zijn gemaakt.

Mocht Heijmans het hoger beroep verliezen, dan kan het zijn dat er alsnog een fors bedrag aan Tennet moet worden betaald. Heijmans laat weten de uitspraak „met vertrouwen” tegemoet te zien.