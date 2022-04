Macron wint eerste ronde presidentsverkiezingen met 27,8 procent van de stemmen

De Franse president Emmanuel Macron heeft in de eerste ronde van de presidentsverkiezingen 27,8 procent van de stemmen gekregen. Dat bleek maandagmiddag toen de laatste tellingen binnenkwamen. Marine Le Pen eindigde op 23,2 procent.

Het verschil tussen de sociaal-liberale Macron (La République En Marche!) en de radicaal-rechtse Le Pen (Rassemblement National) is groter dan in 2017, toen Macron 2,7 procentpunt meer dan zijn radicaal-rechtse concurrent kreeg. Jean-Luc Mélenchon van de linkse partij La France Insoumise eindigde derde met 22 procent van de stemmen.

Iets minder dan 36 miljoen mensen gingen naar de stembus. De opkomst ligt daarmee op 73,7 procent van de kiesgerechtigden. Alleen in 2002, toen zo’n 71,6 procent ging stemmen, was de opkomst lager.

Macron en Le Pen gaan nu door naar de tweede ronde van de presidentsverkiezingen, die op 24 april plaatsvindt. Voorlopig koerst Macron daar ook af op winst, maar uit de schommelingen in de peilingen blijken veel Fransen nog niet overtuigd van hun keuze. Het is allesbehalve zeker dat de stemmen die in de eerste ronde naar Mélenchon gingen, nu naar Macron gaan. De 7,1 procent van de stemmen voor Éric Zemmour, die zichzelf rechts van Le Pen plaatst, gaan naar verwachting wel grotendeels naar Le Pen.

