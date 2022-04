Lopen met een tailleband is makkelijker

Door op een slim moment aan een tailleband te trekken, is bijna de helft minder energie nodig om te lopen. Onderzoekers van de universiteit van Nebraska in de Verenigde Staten waren verrast door het moment waarop de trekbeweging het beste ingezet kan worden: niet tijdens de voorwaartse beweging, maar op het moment dat beide benen even de grond raken. Ze schreven er vorige week over in Science Robotics.

Voor mensen met een lichamelijke beperking kan lopen lastig zijn. Als een deel van het lichaam niet goed meewerkt, zijn er vaak balansproblemen en het lopen is extra inspannend. In de revalidatierobotica wordt daarom niet alleen gezocht naar manieren om gewrichten die niet goed functioneren te ondersteunen, maar ook naar verlaging van het energieverbruik tijdens het lopen. Het doel is de mobiliteit vergroten zodat mensen langer of sneller kunnen lopen.

Inspanning

Het onderzoek werd uitgevoerd op een loopband. Tien gezonde proefpersonen kregen een gordel om hun middel die met een touw op gelijke hoogte was verbonden aan een paal aan de voorkant van de loopband. Een algoritme bepaalde wanneer er werd getrokken. De onderzoekers testten 32 variaties, verschillend in timing, kracht en duur. Ook testten ze vier variaties met een constante trekbeweging gedurende de hele loopcyclus. Wat bleek? Het energieverbruik was het minst – 48 procent lager – als er werd getrokken op het korte moment waarin de ene voet de voorwaartse beweging stopt terwijl de andere zich voorbereidt om te versnellen voor de volgende stap.

De onderzoekers hadden verwacht dat ze de grootste energiebesparing zouden meten als er getrokken werd op het moment dat de persoon de grond raakt voor de voorwaartse beweging. Dat idee was gebaseerd op hoe de spieren van de mens werken tijdens het lopen. Deze aanname bleek in de praktijk echter niet te kloppen. Dat verklaren de onderzoekers door de loopbeweging te vergelijken met een slinger. Het kost energie om over het dode punt van de slingerbeweging heen te komen. Door juist op dat moment in de loopbeweging te trekken, verminder je die inspanning. Of dit effect hetzelfde is voor mensen met een afwijkende loopbeweging is niet te zeggen. Daar is meer onderzoek voor nodig, schrijven de onderzoekers.

Exoskeletten

„Het verrassende moment waarop de trekbeweging ingezet wordt is een mooi nieuw inzicht, maar in het dagelijks leven hebben patiënten er in deze opstelling niet veel aan”, denkt Edwin van Asseldonk. Hij is universitair hoofddocent aan de Universiteit Twente en doet onderzoek naar revalidatierobotica en exoskeletten. „De trekbeweging vanaf de voorkant kun je met een paal voor een loopband goed uitvoeren. Op straat zou iemand dan met een soort karretje voor zich uit moeten lopen, dat zie ik niet gebeuren. Je kunt het misschien inzetten bij trainingen, maar dat is controversieel. Je wil dat mensen zelfstandig worden, hiermee wennen ze misschien aan verminderde inspanning.”