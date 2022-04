Linkse kiezer in dubio: ‘Het zou me echt pijn doen om op Macron te stemmen’

„Als de Fransen zo graag een extreem-rechtse president willen: geef het ze maar”, zegt de Parijse televisiemedewerker Robin Monjanel (47). „Laat Marine Le Pen maar verkozen worden en dan zullen we zien wat er de komende vijf jaar gebeurt.”

Monjanel is zelf links: bij de eerste ronde van de presidentsverkiezingen koos hij zondag voor de radicaal-linkse kandidaat Jean-Luc Mélenchon, vertelt hij na het stemmen bij het statige stadhuis van het chique zevende arrondissement, waar de Eiffeltoren en het Musée d’Orsay gevestigd zijn. Hij heeft een driedagenbaardje en draagt een zwart teddyvest. Maar bij de tweede ronde op 24 april, waarin de centrumpresident Emmanuel Macron het opneemt tegen de radicaal-rechtse Marine Le Pen, blijft hij thuis.

Hij is de gewoonte zat van linkse en centrum-rechtse stemmers die in de tweede ronde voor de ‘minst erge’ kandidaat stemmen, de gewoonte waarmee de rechtse Jacques Chirac in 2002 van de radicaal-rechtse Jean-Marie Le Pen won, en Emmanuel Macron in 2017 van Le Pens dochter en opvolger Marine. Monjanel: „Ik heb geen zin om steeds weer te stemmen op iemand met wie ik het niet eens ben.”

Kiezers als Monjanel vormen een bedreiging voor Emmanuel Macron. De president heeft de linkse stemmen nodig om in de tweede ronde te kunnen winnen van Le Pen. Maar waar het voor deze kiezersgroep eerder vanzelfsprekend was dat zij in de tweede ronde tégen de radicaal-rechtse kandidaat stemden, is dat anno 2022 volgens de peilingen niet meer het geval. Terwijl Macron in 2017 met ruim 66 procent van de stemmen won in de tweede ronde, staat hij in de peilingen voor dit jaar maar op een krappe 51 à 54 procent.

Overhalen Mélenchon-stemmers

De kiezersgroep van Mélenchon is vanwege haar grootte de belangrijkste die Macron de komende twee weken over moet halen om op hem te stemmen: 22 procent van de kiezers stemde afgelopen zondag op de kandidaat van La France Insoumise (vrij vertaald: het Frankrijk dat zich niet onderwerpt). Maar juist deze stemmers zijn zeer Macron-kritisch. Ze zien de liberale president als belichaming van het door hen zo verafschuwde kapitalisme en zijn zeer kritisch op Macrons prestaties in zijn eerste termijn.

Het Britse tijdschrift New Statesman zocht uit dat de Mélenchon-kiezer zich van Macron afkeert. Stemde in 2017 nog 52 procent van de Mélenchon-kiezers in de tweede ronde op Macron, dit jaar zakt dat percentage naar 36. Le Pen kan juist op meer radicaal-linkse kiezers rekenen: zij gaat in deze groep van 7 naar 27 procent.

Zo noemt lerares Coline Clément (35), nadat ze haar stem heeft uitgebracht in het stadhuis van de Parijse voorstad Saint-Denis, Macrons eerste termijn een „catastrofe”. Clément, een kleine vrouw met pluizig donker haar en heldere ogen, vindt dat de president „de publieke diensten heeft afgebroken”, onder meer door het aantal ziekenhuisbedden tijdens de coronapandemie te verkleinen. Ook is ze geschrokken van de gewelddadige optredens van de politie bij demonstraties de afgelopen jaren.

Clément stemde daarom in de eerste ronde voor Mélenchon en net als Monjanel overweegt ze in de tweede ronde thuis te blijven. „Ik weet niet of het idee van het stemmen om een kandidaat te blokkeren nog werkt. En het zou me echt pijn doen om op Macron te stemmen”, zegt ze met gefronste wenkbrauwen. Haar vriend, ook een leraar en Mélenchon-stemmer, zegt wel te zullen stemmen in de tweede ronde, maar nog niet te weten „wat ik in de stembus zal stoppen”.

De overstap van Mélenchon-stemmers op Le Pen, van een uiterst linkse kandidaat in de eerste ronde naar een uiterst rechtse in de tweede, lijkt misschien vreemd. Maar de twee politici hebben een aantal overeenkomsten. Beiden zijn nationalistisch, EU- en NAVO-kritisch en verzetten zich tegen de gevestigde orde. Zo zegt de 51-jarige IT’er Ali Coulibaly in Saint-Denis dat hij in de tweede ronde waarschijnlijk op ‘Marine’ stemt, omdat juist zij voor hem de „minst slechte” kandidaat is. „Toen Macron aan de macht kwam, wist ik al dat hij niets zou doen om het volk te helpen”, zegt Coulibaly – hij draagt een bruine chino en een nette zwarte jas. „Hij zei dat hij de boel ging veranderen, maar het is allemaal hetzelfde gebleven.”

Stigmatisering

Het is de vraag hoe groot het aandeel Mélenchon-stemmers is dat weigert om zich achter Macron te scharen. Nog altijd zal een aanzienlijk deel wel voor Macron kiezen, om tegenwicht te bieden aan Le Pen. Zo vertelt een 31-jarige ngo-medewerker in Parijs „uit absolute noodzaak” op de president te zullen stemmen in de tweede ronde. En de negentienjarige Alima Camara, haar lange turquoise hijab glinstert in de zon in Saint-Denis, zegt voor Macron te zullen stemmen omdat ze Le Pen een racist vindt. „Zij wil de hoofddoek verbieden op straat en mijn hoofddoek is heel belangrijk voor mij, dus dat is geen optie. Nee, bedankt.”

Ook Monjanel, in het overwegend witte zevende arrondissement, beseft de mogelijke impact van de verkiezing van Marine Le Pen op sommige landgenoten. „Ik denk aan Fransen wier ouders van Noord-Afrikaanse afkomst zijn en moslims, want die worden al sinds de aanslagen [in de VS] in 2001 extreem gestigmatiseerd. Voor hen zal het zwaarder worden.” Toch denkt hij dat de aantrekkingskracht van radicaal-rechtse kandidaten alleen doorbroken kan worden als een van hen daadwerkelijk verkozen wordt. „Alleen dan kan getoond worden dat ze hun ouderwetse ideeën helemaal niet kunnen waarmaken. Dan zullen hun stemmers zien dat deze kandidaten niet de oplossingen voor alle problemen in pacht hebben.”

Zelf riep Mélenchon zondagavond zijn kiezers tot drie keer toe op om niet voor Le Pen te gaan in de tweede ronde. Opvallend detail: hij zei er niet bij dat ze wél op Macron zouden moeten stemmen.