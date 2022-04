Klimaat- en energiecrisis is een gedragscrisis, stuur daar (ook) op

Het was begin april nog niet zo warm dat de nog resterende mussen dood van het dak vielen, maar de oproep van klimaatminister Rob Jetten om thuis de verwarming lager te draaien was rijkelijk laat. Hoeveel mensen zouden nou echt de thermostaat op 19 graden gezet hebben of minder dan het Nederlandse gemiddelde van 9 (!) minuten gedoucht hebben om de Russen een hak te zetten? We weten het niet, maar Japke d. Bouma, maakte terecht gehakt van deze nogal slappe en vrijblijvende oproep, want erg overtuigend klonk het allemaal niet.

Alfred Wagtendonk is gezondheidsgeograaf bij Amsterdam UMC en actief voor Extinction Rebellion.

Terwijl de Russische olie- en gas-euro’s/roebels naar het oosten blijven stromen en de wereld onverminderd afstevent op een catastrofale opwarming van drie graden, dringt de vraag zich op of de regering wel echt wil dat we van onze comfortabele warme bank afkomen om energie te besparen. Per slot van rekening zou een permanente gedragsverandering in ons energiegebruik grote economische gevolgen hebben voor de overheidsinkomsten en het in meerdere opzichten fossiele bbp. Gezien de jaarlijkse import van 12 miljard euro (2021) aan Russische aardolie en aardolieproducten, had ook een solidariteitsoproep tot bijvoorbeeld het afzien van korte onnodige autoritten voor de hand gelegen.

Moreel appel

Juist op dit moment lijkt Nederland bereid tot offers om solidair te zijn met Oekraïners verstoken van verwarming, voedsel en schoon water. Maar de tijd dat je je met een moreel appel succesvol tot de natie kon richten, zoals wijlen minister-president Den Uyl tijdens de oliecrisis van 1973, lijkt voorgoed voorbij. Toch zou een krachtiger oproep om drie graden minder te verwarmen (gelijk aan de dreigende mondiale opwarming) echt niet te veel gevraagd zijn als je weet dat het slechts tien oncomfortabele dagen kost om te wennen aan een lagere temperatuur in huis.

Behalve zand strooien in Poetins oorlogsmachine door solidaire gas- en energiebesparing, moet de overheid dringend gedragsverandering bij burgers stimuleren om uit de destructieve gevarenzone van klimaatverandering te blijven en om niet langer de oorlogen, vluchtelingenstromen, hittegolven en misoogsten van morgen te zaaien.

Het laatste IPCC-rapport laat zich wat dat betreft lezen als een laatste waarschuwing aan de mensheid, het is ‘nu of nooit’, en het gaat dit keer uitgebreid in op de noodzaak tot gedragsverandering en de kwalijke rol van reclame daarbij. Het IPCC blijft het strijdbaar herhalen, de huidige uitstoot van broeikasgassen is op het hoogste niveau ooit en met de huidige maatregelen stevenen we af op 3,2 graden opwarming in 2100. Alleen direct en diepgaand ingrijpen houdt een beperking tot 1,5 graden opwarming nog binnen bereik en dit betekent volgens het UN Environment Programme dat een onmiddellijke CO 2 -reductie nodig is met 7,6 procent per jaar tot 2030.

Grootste uitdaging

Ja, echte verandering moet bij de politiek beginnen, maar het nog te zwakke en onrechtvaardige klimaatbeleid, de energietransitie en technologische innovaties verlopen veel te langzaam om de uitstootreducties die vóór 2030 nodig zijn, voor elkaar te krijgen. Door (ook) stevig in te zetten op het stimuleren van energiebesparing, mobiliteits- en consumptiegedrag kan de energievraag en de CO 2 -uitstoot echter wel snel en direct worden teruggebracht en kan bovendien het benodigde draagvlak gecreëerd worden voor echt ingrijpende maatregelen. Als de overheid hier beleid op maakt, kan dat volgens het IPCC 40 tot 70 procent emissiereductie opleveren voor 2050.

De vraag is of de Nederlander nog in staat is tot echte solidariteit en dus opoffering. Verwend geraakt aan gemak en overvloed met elke dag vlees, oneindig veel goedkope spullen, meer en meer energie en ongelimiteerde mobiliteit, wordt voor het gemak genegeerd dat als iedereen op aarde zo zou leven wij meer dan drie aardes nodig hebben.

Toch denkt volgens de klimaat-enquête 2021-2022 van de EIB ruim driekwart van de Nederlanders dat klimaatverandering de grootste uitdaging voor de mensheid in de 21ste eeuw vormt en is voorstander van vergaande maatregelen. Daarbij denkt 41 procent dat radicale gedragsverandering noodzakelijk is, ook al voegt maar één op de tien Nederlanders de daad bij het woord.

Maatschappelijk kantelpunt

De gedeelde klimaatzorgen bieden een kans voor de regering om ons fossiele gedrag wezenlijk te beïnvloeden. Samen met andere op gedrag gerichte maatregelen zoals een verbod op fossiele reclame, ‘greenwashing’, verplicht klimaatonderwijs, het stoppen van fossiele subsidies op vlees, vliegen en fossiele brandstoffen en het stimuleren van lokale energienetwerken van burgers, kan de overheid een maatschappelijk kantelpunt naar een nieuw normaal forceren met duurzame normen, waarden en gedrag.

Het IPCC liegt er niet om, dus beste minister van Klimaat en Energie, uw klimaatleiderschap mag niet mislukken. Laat ons met inspirerende crisistoespraken à la Den Uyl weten dat het menens is en hoe je door minder en bewuster te consumeren solidair en planeetvriendelijk kunt zijn. Maar bovenal, schep nú de hierboven genoemde voorwaarden die reeds in dit decennium tot de nodige gedragsverandering moeten leiden om het op aarde en in Nederland groen en ‘gezellig’ te houden.