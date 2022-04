Journalist Robert Dulmers werd Oekraïne uitgezet. Maar waarom?

Tijdens het interview kruipt oorlogsverslaggever Robert Dulmers (56) af en toe over de vloer van zijn met kunst en iconen gevulde Amsterdamse loftwoning. Dan zoekt hij bijvoorbeeld koortsachtig naar zijn paspoort, in de berg kleren uit zijn koffer, om het stempel te kunnen tonen waarmee Oekraïne hem voor tien jaar de toegang tot het land heeft ontzegd. „Die móét ik je laten zien, anders geloof je me niet.”

Even later vouwt hij zich huiselijk in een designstoel – „alleen de knoflookpers is hier van Ikea” –, als om zijn kwetsbaarheid te tonen. Om op andere momenten weer schreeuwend met zijn gezicht op centimeters van dat van de verslaggever te hangen, en hem secondenlang indringend aan te staren.

„Nee, ik ben niet boos op jou”, bezweert hij meermaals. Maar op wie dan wel? Dat wisselt nogal, gedurende het gesprek. Op de „stalinistische showprocessen” van de Oekraïners in elk geval, die hem naar eigen zeggen met een pistool tegen de slapen dwongen het land te verlaten. Maar minstens even boos is hij op voormalige opdrachtgevers en collega-journalisten uit zijn ruim dertig jaar lange carrière, die het onvoldoende voor hem zouden hebben opgenomen. En op Thierry Baudet, met wie hij tot diens huwelijk, eind november 2021, een „affectieve, dus géén politieke” relatie onderhield. „Ik heb veel van die jongen gehouden.”

‘Berufsverbot’

Hoe anders hing de vlag er kort geleden nog bij toen hij eind februari naar de oorlog reisde. Eindelijk leek er weer eens wat te lukken voor de ooit gevierde journalist Robert Dulmers, die in totaal drie boeken op zijn naam heeft. In 2016 won hij De Loep, een prijs voor onderzoeksjournalistiek, voor een reconstructie van de val van Srebrenica. Maar in de jaren daarna raakte zijn carrière in verval, na een meningsverschil met De Groene Amsterdammer over zijn Syrië-verslaggeving. Als een van de weinige westerse journalisten berichtte hij vanuit de kant van het regime, nadat hij zich met bonbons bij mevrouw Assad had gemeld. Toen hij daar voor een derde maal heen reisde werd dat De Groene te gortig. Dulmers kwam daarop zonder werk te zitten. Hoewel hij, voorzien van familiekapitaal, niet voor het geld hoeft te schrijven, vervult het hem nog altijd met wrok. „Er zijn zoveel geweldige verhalen die ik niet heb kunnen vertellen, vanwege mijn Berufsverbot.”

Zijn vreugde was dan ook groot toen hij dit voorjaar opnieuw emplooi vond bij het Nederlands Dagblad (ND), een „christelijk betrokken” krant met een oplage van zo’n 25.000 lezers. Die konden wel een eigen correspondent gebruiken, nu de eerste aanvalsoorlog op het Europese continent sinds decennia op uitbarsten stond.

Maar ook aan deze samenwerking kwam voorlopig een eind toen hij op zondag 3 april, inmiddels in Odessa, het land werd uitgezet omdat hij staatsgeheimen zou hebben verspreid. Hij zou de nieuwe richtlijnen voor burgers en journalisten volgens de Oekraïense autoriteiten hebben overtreden. Die schrijven voor dat journalisten tot zeker twaalf uur na een aanslag wachten met het verspreiden van beelden van een aanslag, om de Russen niet wijzer te maken over hun doelmatigheid. In een tweet toonde hij een video waarop rookpluimen boven een getroffen oliedepot te zien waren. De kwestie deed ook internationaal het nodige stof opwaaien, met name in Russisch gezinde media die in de arrestatie een bewijs van Oekraïense hypocrisie zagen. De NVJ bezint zich met Dulmers en zijn opdrachtgever op vervolgstappen.

„De rookpluimen waren te zien vanaf de Zwarte Zee en trokken al gauw als een wolk over de stad. Dat kun je toch niet stilhouden?”

Wist u dat de regels over het in beeld brengen van raketinslagen bestonden?

„Nee, en als ik het had geweten, dan had ik gezegd: jongens, met deze regels kan ik niet leven, tabee. Als ik een aanslag op de derde stad van het land niet kan melden, dan kan ik mijn werk als oorlogscorrespondent niet doen.”

Maar als de veiligheid nu in het geding is?

„Allerlei internationale media toonden die ochtend dezelfde beelden. De rookpluimen waren te zien vanaf de Zwarte Zee en trokken al gauw als een wolk over de stad. Dat kun je toch niet stilhouden?”

Maar waarom worden die andere journalisten dan niet het land uitgestuurd?

„Omdat ze zich verschuilen achter het merk waarvoor ze werken. Ik werk met open vizier, als Robert Dulmers.”

Waarom zou Oekraïne midden in een oorlog een rel riskeren om een tweet?

„Waarom niet? Het halve land is volkomen paranoia. Ik kreeg zelfs de indruk dat ze eigenlijk van plan waren mij in een ruimte te zetten om de nieuwe regels voor journalisten uit te leggen. Of ik daarvoor zou voelen? Nou, dat dacht ik niet! Dat zou ik met een pistool op mijn kop nog niet gedaan hebben.”

Op de dag van jouw uitzetting deden in Oekraïne foto’s van jou op een bootje met Thierry Baudet de rondte. Er werd gesuggereerd dat je een spion voor de Russen zou zijn. Begrijp je dat Oekraïners dat kunnen denken?

„Niemand heeft een fuck te maken met wie mijn vrienden zijn. Florrie Rost van Tonningen was een vriendin van mij, Gisèle d’Ailly was een vriendin van mij. De een was een neonazi, de ander heeft een Yad Vashem-onderscheiding. Ik ben Robert Dulmers, winnaar van de Loep. Mijn vrienden zijn van diverse pluimage, maar ze hebben één ding gemeen: het zijn bijzondere mensen.”

Toch lijkt je werkwijze nogal onorthodox. Na je aanhouding in Odessa werd er op Oekraïense sociale media een foto verspreid van een visitekaartje waarmee je een bron zou hebben willen verleiden.

„Ik nodigde een bron uit voor een glas wodka. Zijn vriendin zat er gewoon bij toen ik hem uitnodigde. Denk je nu echt dat ik me iets in het hoofd haalde? En die wodka was Oekraïens, ik heb het bonnetje nog om het te bewijzen.”

In 1999 werd je ontslagen bij Vrij Nederland wegens plagiaat. Wat zegt dat over je betrouwbaarheid?

„Ja, dat ging om vijf regels in een stuk van 3.000 woorden. Die had ik ergens anders gelezen en die waren als zwerfzinnen in mijn hoofd blijven hangen. Ze wilden gewoon van me af en hebben dat gebruikt.”

Kan het niet zo zijn dat je uitzetting iets te maken heeft met de manier waarop jij je opstelt?

„Je kunt me verwijten dat ik een buitenissig persoon ben. Akkoord. Maar ik ben géén Willem Oltmans (een flamboyant journalist die eveneens onder vuur lag wegens het overschrijden van professionele normen, red.). Mijn verhalen deugen gewoon.”