Jonge Cubaan kan kiezen: betogen en de cel in, vluchten – of zwijgen

Zand stuift op en kippen vluchten weg als een meisje van een jaar of zes in een blauw schooluniform het erf op rent en de deur van haar huis openduwt. Tussen het roestige ijzerwerk op de deur hangt een grote foto van een jongeman met een zwarte pet en een brede lach. Libertad para mi hijo, staat er onder de foto geschreven: ‘Vrijheid voor mijn zoon’.

Binnen begroet Maria Luisa Fleitas Bravo – met een kleuter op de arm – haar kleindochter met een knuffel. In de eenkamerwoning bungelen planken uit het plafond. Er ligt een matras, daarnaast staat een gasfornuis, pannen hangen aan wat spijkers. „Ik vang mijn kleinkinderen op nu hun vader in de gevangenis zit. Ze zullen allang volwassen zijn als hij vrijkomt”, zegt ze.

Haar zoon Rolando (33) kreeg onlangs een gevangenisstraf van 21 jaar, omdat hij meeliep tijdens de grote antiregeringsprotesten in Cuba, vorig jaar zomer. Duizenden Cubanen gingen 11 en 12 juli de straat op vanwege een cocktail aan problemen. Er waren te weinig medicijnen, voedseltekorten en hyperinflatie, nadat de regering besloot om midden in de pandemie over te gaan tot monetaire hervormingen waardoor de peso een vrije val maakte. Op de zwarte markt is de koers van de Amerikaanse dollar geëxplodeerd.

De protesten van afgelopen juli waren de grootste sinds midden jaren negentig

Het was een spontaan, uiterst zeldzaam en gedurfd protest in Cuba. Sinds de jaren negentig waren burgers niet meer zo massaal de straat op gegaan. Als een olievlek verspreidden de demonstraties zich vanuit de voorstad San Antonio de los Baños vrij snel via Havana over het hele eiland. Er werd om het aftreden van president Miguel Díaz-Canel geroepen met leuzen als „vrijheid!’’ en „weg met het regime”.

Hierna begonnen de politie, veiligheidsdiensten en communistische buurtcomités een klopjacht op de demonstranten, die soms aan de hand van online gestreamde beelden werden geïdentificeerd. Vooral in de wijk waar Maria Luis Fleitas woont, La Güinera, een van de armere delen van Havana, zijn veel jongeren opgepakt. Hier mondden de protesten uit in vernielingen en plunderingen, waarbij gewonden vielen en één dode.

Onvrede en wanhoop

Zo’n acht maanden na de protesten oogt de wijk op deze zonnige doordeweekse dag rustig. Kinderen worden met een schoolbus thuis gebracht. Bewoners maken op de stoep een praatje met elkaar. Toch is er onderhuids nog veel onvrede en vooral wanhoop. In het huis naast dat van Maria Luisa Fleitas komt een groep moeders bijeen om elkaar een hart onder de riem te steken. Hun zonen zijn opgepakt na de demonstraties. Tegen hen zijn hoge straffen geëist, onlangs werd een eerste groep al veroordeeld tot straffen tussen de tien en dertig jaar.

„Dit is mijn zoon Brusnelvil, hij is twintig en moet misschien wel vijftien jaar de gevangenis in’’, zegt Migdalia Gutiérrez en ze laat foto’s van hem zien aan de andere vrouwen. Een knappe Cubaan met neusringetje lacht in de camera. De moeders rommelen door documenten, delen ervaringen en tonen elkaar video’s op smartphones van de demonstraties. „Het protest was een noodkreet. Jongeren hebben geen toekomst in dit land en daarom zijn ze de straat op gegaan”, zegt Gutiérrez. Ze is pas nog bij haar zoon op bezoek geweest. „Hij zit in een cel met moordenaars en criminelen. Hun straffen zijn lager dan de eis tegen mijn zoon. Hij wordt hardhandig aangepakt en krijgt slecht te eten. Terwijl hij onschuldig is. Hij was niet eens bij de protesten!”, roept ze uit, vechtend tegen de tranen.

Hij werd opgepakt aan de hand van beelden op sociale media, vertelt ze. „Zwaarbewapende agenten hebben hem hier thuis opgehaald.” Migdalia Gutiérrez is er stellig van overtuigd dat ze de verkeerde hebben, omdat haar zoon die dag niet in Havana was. „Hij deed maatschappelijk werk op een boerderij buiten de stad. Die jongen op de filmpjes lijkt wel op mijn zoon, maar hij was het niet! Mijn zoon heeft een tatoeage, en deze jongen op het filmpje had geen tatoeage.” Ze hoopt op vrijspraak als de rechters de verwisseling inzien. „Maar een eerlijke rechtsgang in Cuba is er niet. En stel dat hij wel bij de demonstraties was, dan is dat toch geen misdaad?”

Ballingen in Miami

Maar hoewel in de grondwet het recht op demonstreren is vastgelegd, duldt het regime geen openlijke kritiek. Het eiland kent sinds de revolutie van Fidel Castro (1959) een eenpartijstelsel onder de Communistische Partij van Cuba. Dissidenten worden hard aangepakt, opgesloten of krijgen huisarrest. Volgens het Hooggerechtshof zijn nu 790 Cubanen, vooral jongeren en zelfs minderjarigen, gearresteerd, en meer dan honderd zijn al in massaprocessen berecht. Zij hebben hoge straffen opgelegd gekregen, tot dertig jaar celstraf. Hun wordt opruiing en vandalisme ten laste gelegd.

Volgens het regime proberen rechtse Cubaanse bannelingen in Florida samen met de Amerikaanse regering nog altijd grip te krijgen op het eiland. De VS handhaven hun inmiddels al zestig jaar oude handelsboycot, zouden de oppositie steunen en via sociale media, influencers en YouTube vooral jongeren in Cuba ‘manipuleren’.

President Miguel Díaz-Canel voegde zich bij een groep demonstranten en opperde dat de protesten door Cuba’s aartsvijand zouden zijn georkestreerd. De demonstranten veroordeelde hij als „antirevolutionairen die reageren op een buitenlands plan, gekeerd tegen de Cubaanse revolutie’’. Gevaarlijk werd het toen Díaz-Canel „alle revolutionairen en alle communisten” de opdracht gaf om de straat op te gaan waarna provocaties plaatsvonden.

Yaquelin Cruz Garcia laat op haar mobieltje een foto zien van haar zoon. Volgens haar pleegden niet de betogers geweld, maar sympathisanten van het regime. Foto Alba León

Yaquelin Cruz García laat op haar mobiel een filmpje zien. Jongeren slaan op de vlucht voor mensen in burger die met stokken en stenen achter hen aan rennen. Er klinkt geschreeuw, het is chaotisch. „Dit zijn de mensen die achter de jongeren aangingen. Precies waartoe de president had opgeroepen. Zij pleegden geweld, niet onze jongeren”, zegt Cruz geëmotioneerd. Maar volgens de tenlasteleggingen in de massaprocessen gooiden de jongeren juist stenen en flessen naar verschillende functionarissen en leden van de Nationale Revolutionaire Politie. „Ze veroorzaakten verwondingen en ernstige materiële schade”, luidt de aanklacht.

Voor de moeders van La Güinera komt na een maand duidelijkheid: de straffen voor hun zonen zijn gelijk aan het vonnis. Migdalia Gutiérrez is teleurgesteld en verdrietig. Op haar profielfoto op WhatsApp staat de tekst: ‘een gevangen zoon betekent een dode moeder’. En Maria Luisa Fleitas zal ook de komende jaren in haar eenkamerwoning voor haar kleinkinderen zorgen. Rolando moet zijn straf van 21 jaar uitzitten.

Drie dollar voor een knoflookstreng

Student Abel Lescay (22) heeft nog geen duidelijkheid. Tegen hem is voor zijn deelname aan de protesten zeven jaar geëist, maar hij mag de uitspraak in vrijheid afwachten. De ietwat verlegen student zit op de rand van Havana’s beroemde boulevard aan zee, de Malecón. Golven slaan wild omhoog, water spat op het plaveisel.

„Ik hou van mijn land”, zegt Lescay, „maar economisch gaat het hier heel slecht. Er is vaak geen elektriciteit, er zijn voedseltekorten en alles is duur. Ik heb net knoflook gekocht voor omgerekend bijna 3 dollar per streng! Melk kan ik al twee dagen niet vinden door de schaarste”, zegt Lescay. „Het is alleen maar erger geworden sinds de protesten.”

Tijdens de pandemie was Cuba gesloten voor toerisme, een economische levensader voor het eiland. In het historische stadsdeel Habana Vieja, dat voorzichtig weer tot leven begint te komen nu de eerste toeristen weer terugkeren, is de verpaupering zichtbaar. Veel woningen zijn verouderd, er staat veel te koop, en er zijn meer bedelaars dan bij eerdere bezoeken.

Tekenend voor de crisis zijn de rijen voor voedseldistributie bij de staatswinkels waar de Cubanen met bonnen terecht kunnen. Door hyperinflatie zijn simpele boodschappen als melk en brood, als die door schaarste al te vinden zijn, onbetaalbaar geworden. Door de oorlog in Oekraïne en het wegvallen van door Rusland geleverde olie vormen zich al een paar weken lange rijen voor de tankstations.

Lescay werd daags na de protesten opgepakt en verdween een week in de gevangenis. „Dat was een nare ervaring vol intimidatie, angst en geestelijke mishandeling. Ik ben vrijgelaten maar wacht nu af wat er verder met me gaat gebeuren.”

Ondertussen kan Lescay, behalve student ook een talentvolle pianist, zijn carrière wel vergeten. Tot de protesten trad hij vaak op in Havana. „Als je bekend staat als iemand die ‘politiek incorrect’ is, gaan alle deuren dicht. Laatst was er een concert waar ik zou optreden. Op het laatste moment is dat geannuleerd, omdat ik me tegen het regime had gekeerd.”

De boulevard staat deze namiddag vol jongeren die druk appen op hun smartphones. Sinds een paar jaar is internet in Cuba sneller, beter en betaalbaarder. Het is die generatie, opgegroeid met internet en een ruimere blik op de wereld, die van zich liet horen tijdens de demonstraties. En dat heeft volgens Abel Lescay niets met de invloed van de VS te maken. „Ik ben helemaal niet bezig met Amerika. Ik heb geen delict gepleegd, het enige wat ik vraag, is betere leefomstandigheden in mijn land en vrijheid.”

Foto Alba León Tegen student Abel Lescay is zeven jaar cel geëist. Anders dan veel andere jongeren, weigert hij Cuba te ontvluchten. „Wat heb ik er aan om vrij te zijn terwijl mijn land niet vrij is?”

Met de zware straffen wil de Cubaanse regering een voorbeeld stellen en zo toekomstige protesten voorkomen. Maar nu het steeds slechter gaat verlaten steeds meer vooral jonge Cubanen het eiland. Sinds een paar maanden kunnen ze zonder visum naar Nicaragua, en dat heeft een nieuwe stroom vluchtelingen gecreëerd die vervolgens via Mexico naar de VS proberen te komen.

De spanning loopt op als van de een op de andere dag Panama besluit dat voor de overstap naar Nicaragua een visum nodig is. Honderden verontruste Cubanen trekken naar de Panamese ambassade en bivakkeren daar dagenlang in afwachting van nieuws. De Cubaanse veiligheidsdiensten omsingelen de directe omgeving uit angst voor een nieuwe opstand.

„Ik heb alles verkocht en heb van mijn laatste geld een ticket naar Nicaragua gekocht, en nu kan ik niet weg omdat ik een visum nodig heb voor Panama. Ik heb niets meer”, zegt een wanhopige vrouw die tussen een paar honderd mensen voor de ambassade staat.

Hoewel hij genoeg jongeren kent die voor hun veroordeling het land proberen te ontvluchten, is dat voor student Abel Lescay geen optie. „Wat heb ik er aan om vrij te zijn terwijl mijn land niet vrij is? Ik strijd dan liever voor echte vrijheid”, zegt de jonge student. „Als ik daarvoor de gevangenis voor in moet, dan is dat maar zo.”