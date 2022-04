Hoe help je kinderen hun eigen weg kiezen?

Zoon (19): „Hoe zorg je dat een kind zijn eigen pad kiest en niet dat van zijn ouders? Studies, werk, hobby’s en sport: ouders hebben een grote invloed op wat kinderen doen. Ik vraag me zelf ook weleens af in hoeverre ik me laat leiden door wat mijn ouders van waarde vinden. Hoe kun je kinderen zo opvoeden dat ze echt kiezen voor wat ze zelf leuk en belangrijk vinden, en niet voor wat hun ouders leuk en belangrijk vinden?”

Oefenen

Stijn Sieckelinck: „Ouders geven hun kinderen vanzelfsprekend morele waarden mee en daar hangen verwachtingen mee samen. Die vinden ze voor zichzelf belangrijk en ook voor hun kinderen. De voorkeuren van een kind kunnen dus nooit in een vacuüm ontstaan, maar zijn gebaseerd op de bodem die in de kinderjaren is gelegd.

Stijn Sieckelinck is opvoedfilosoof en lector jongerenwerk aan de Hogeschool van Amsterdam.

„Ouders kunnen met kinderen van jongs af aan oefenen in keuzes maken, waardoor er zelfvertrouwen ontstaat. Ook helpt het de pogingen van tieners om iets zelf te bepalen niet met een ‘nee’ af te kappen, maar samen te overleggen. Verder kunnen ouders niet veel meer doen dan goed kijken naar hun kinderen en door gesprekken achterhalen hoe hun belangstelling zich ontwikkelt. Enige reflectie op hun eigen waarden is aan te bevelen.

„Dat we voortborduren op wat we van huis uit hebben meegekregen, hoeft niet ten koste te gaan van onze autonomie. Ook verderop in het leven kunnen we ons niet aan alles en iedereen onttrekken, en toch zelfstandig keuzes maken.”

„Wat jongvolwassenen leuk vinden, is nog in ontwikkeling. Ze gaan weliswaar met de verwachtingen van thuis de wereld in, maar betrekken daar gaandeweg allerlei andere invloeden bij. Er blijken veel meer schakeringen te bestaan in levensbeschouwing, levensstijl en politieke voorkeur dan ze gewend zijn. Die verbreding van de wereld, verbreedt ook hun voorkeuren.

„Er zijn veel wegen naar een vervuld leven. Ouders kunnen studenten helpen reflecteren op de gekozen weg, zonder oordeel, maar met oprechte betrokkenheid.”

Perspectief bieden

Jelle Jolles: „Hoe kunnen ouders kinderen helpen om een geheel eigen route te maken naar ‘de wereld van straks’? Anders dan vaak wordt gedacht is dat niet door opgroeiende tieners alles zelf maar te laten beslissen. Tot een jaar of 25 hebben kinderen volwassen begeleiding nodig in keuzes maken, omdat het hun zelf aan ervaring en perspectief ontbreekt.

Jelle Jolles is hoogleraar neuropsychologie en auteur van Het tienerbrein en Leer je kind kennen.

„Dat wat je als jongere belangrijk vindt, is een momentopname – het kan over twee weken weer anders zijn en over twee jaar wéér anders. Je voorkeuren worden bepaald door eerdere leef- en leerervaringen. Als er opties zijn die je niet kent, hoe kun je dan écht weten wat je leuk en belangrijk vindt? Als je op je 17de gamen het leukst vindt, wil dat nog niet zeggen dat je dat op je 24ste of je 41ste nog steeds vindt. Daarom mag wat ‘leuk en belangrijk is’ veranderbaar blijven, en daarom is het verstandig als de student gebruik kan maken van het levensperspectief van ouders of andere volwassenen.

„Van ouders wordt geduld gevraagd voor onbeholpen stapjes naar zelfstandigheid, die horen erbij. En ze moeten hun nieuwe rol helder hebben. Naarmate een kind zich meer losmaakt van thuis, wordt het ouderlijk gedrag idealiter meer adviserend dan sturend. Het is raadzaam om die veranderde positie tegenover je jongvolwassen kinderen te verduidelijken: vertel ze dat je ziet dat ze keuzes aan het maken zijn voor de toekomst. Dat je input kan geven die kan helpen, en dat je graag feedback geeft. En vraag gerust: ‘Hoe zie jij mijn rol hierin? Wat verwacht jij van mij?’”