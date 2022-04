Elon Musk ziet toch af van zetel in raad van bestuur Twitter

Elon Musk ziet toch af van een zetel in de raad van bestuur van het socialemediabedrijf Twitter. Dat heeft Twitter-topman Parag Agrawal maandag laten weten in een verklaring op het platform. Vorige week maakte Agrawal nog bekend dat Musk zou toetreden tot het bestuur, daags nadat duidelijk was geworden dat Musk in maart ruim 9 procent van de aandelen (met een waarde van zo’n 2,5 miljard euro) van het socialemediabedrijf had gekocht.

Volgens Agrawal heeft het bestuur van Twitter sindsdien meerdere gesprekken gevoerd met Musk over invulling van de bestuursfunctie. Toch maakte hij niet bekend waarom Musk afziet van een plek in het bestuur. Musk zelf deed dat evenmin. Wel zegt Agrawal te denken „dat het beter is zo”.

Musk werd door zijn aankoop de grootste individuele aandeelhouder van Twitter. De rijkste persoon op aarde zou met zijn toetreding, die afgelopen zaterdag bekrachtigd had moeten worden, deel hebben uitgemaakt van een vijfkoppig bestuur. Als Musk wel was toegetreden tot het bestuur, had hij nooit meer dan 14,9 procent van alle Twitter-aandelen in handen mogen krijgen.

Eerder welkomstbericht

Bestuursvoorzitter Agrawal noemde Musk vorige week in een welkomstbericht nog een „gepassioneerde aanhanger en een fel criticaster” van de berichtendienst. „Dat is exact wat we nodig hebben op Twitter en in de bestuurskamer”, voegde hij daaraan toe.

Musk stelde in een antwoord op het bericht uit te kijken naar de samenwerking, en „belangrijke verbeteringen” aan Twitter te willen doorvoeren „in de komende maanden”. Daarmee doelde hij mogelijk op de invoering van de een knop waarmee geplaatste berichten kunnen worden aangepast, waarover Musk op Twitter een stemming deed.

De waarde van de Twitter-aandelen steeg na de bekendmaking van Musk als grootste aandeelhouder met 27 procent. Op het hoogtepunt was een Twitter-aandeel zo’n 54 dollar (ongeveer 50 euro) waard. Afgelopen vrijdag daalde die waarde wel tot zo’n 46 dollar (ongeveer 42 euro).