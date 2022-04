Een koekjesbakker met gevoel voor trends

Wie denkt aan tekorten op de grondstoffenmarkt, denkt waarschijnlijk eerder aan hout, staal of kunststof dan aan suiker, eieren en chocolade. Toch is dat de realiteit voor het Belgische Lotus Bakeries – ook een koekjesfabrikant ontkomt niet aan tekorten en prijsstijgingen.

En dat terwijl Lotus Bakeries juist lekker aan de weg wil timmeren. In januari steeg de beurskoers nog naar een duizelingwekkende 6.000 euro per aandeel. Sinds het bedrijf in 1988 een notering kreeg aan beurs in Brussel, heeft het aandeel niet zo hoog gestaan. Lotus Bakeries haalde vorig jaar een omzet van 750 miljoen euro, 13 procent meer dan het jaar ervoor. De nettowinst kwam uit op ruim 93 miljoen.

Het familiebedrijf uit Lembeke/Kaprijke, opgericht in 1932, heeft drie divisies. De eerste is Lotus Biscoff, gebouwd rondom het klassieke speculooskoekje, in Nederland bekend als ‘het koffieleutje’. De tweede bedrijfstak is Local Heroes, producten die in bepaalde landen worden gemaakt en verkocht. Zo is Lotus Bakeries in Nederland eigenaar van de ontbijtkoekmerken Peijnenburg en Snelle Jelle. De nieuwste loot, sinds 2015, is de Natural Food-lijn, met de fruit-, noten- en granenrepen van onder meer het merk Näkd – veganistisch en glutenvrij.

„Het toevoegen van de Natural Food-pijler is het imago van het bedrijf ten goede gekomen”, zegt Kris Kippers, analist bij zakenbank Degroof Petercam. Hij doelt op de trend van gezondere en duurzamere voeding. Lotus Bakeries, van origine een speler met „een hoog suikergehalte”, heeft daar volgens Kippers slim op ingespeeld.

De Natural Food-tak was afgelopen jaar de grootste aanjager van de omzetgroei, gevolgd door de Biscoff-lijn. „De resultaten van 2021 bevestigen eens te meer dat de strategie van Lotus Bakeries werkt”, schrijft Guy Sips van zakenbank KBC Securities in zijn analyse van Lotus Bakeries, en ze „versterken het geloof in de internationale groeiambities die het bedrijf heeft met Biscoff en Natural Foods”.

Kippers beaamt dat: „De groei is puur organisch, dat is zeer sterk.” Waar Lotus Bakeries eerst vooral actief was in de Benelux en Frankrijk, zijn het Verenigd Koninkrijk en de VS inmiddels ook grote afzetmarkten.

Intussen heeft het bedrijf een fonds opgezet voor investeringen in veelbelovende start-ups. Op dit moment heeft dit investeringsfonds 40 miljoen euro in kas en heeft het belangen in vijf jonge bedrijven. Een daarvan is Oot Granola. Dit Amsterdamse bedrijf maakt verse biologische, suikervrije granola en bezorgt die aan huis.

Door vroeg te participeren in zulke bedrijfjes heeft Lotus Bakeries een uitstekende positie als het deze start-ups zou willen overnemen. Zo voorkom je dat je straks bij zo’n overname moet concurreren met „de Nestlé’s van deze wereld”, zegt Kippers. „Op deze manier heb je al een voet tussen de deur.”

De duidelijkste hobbel op de weg voor Lotus Bakeries zijn dus, in de woorden van Sips, „de ongekende kostenstijgingen” waar het bedrijf dit jaar onvermijdelijk last van gaat krijgen. Naast de duurdere ingrediënten voor koekjes en repen loopt Lotus Bakeries ook aan tegen de stijgende kosten voor energie, transport en verpakkingsmaterialen. Het bedrijf kondigde daarom prijsverhogingen van zijn producten aan om de margedoelstellingen alsnog te halen.

Kippers verwacht niettemin een tijdelijke dip in de marge, maar hij wijst ook op ontwikkelingen die dat kunnen compenseren. Zo is daar de fabriek die Lotus Bakeries in 2019 in het Amerikaanse Mebane (North Carolina) heeft geopend. „Die haalt qua productie nu nog niet het maximale volume, maar hoe beter die gaat draaien, hoe beter de marges.”