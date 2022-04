Een einde aan de adoptiestop: „Het gaat niet om ons, het gaat om de kinderen”

Zestig ouders heeft ze nog in de kaartenbak. De meesten staan aangemeld voor een kind uit de Verenigde Staten, en er staan nog een paar op de wachtlijst voor Lesotho en Bulgarije. Maar het bestand is het laatste jaar flink uitgedund. Niet in de laatste plaats vanwege de adoptiestop die de overheid vorig jaar plots afkondigde en alle negatieve aandacht daaromheen. „Sommige toekomstig ouders zeiden: als het zo moet, dan maar niet.”

Des te blijer is Sanne Buursink dat de overheid nu op haar beslissing is teruggekomen. Als directeur van adoptiestichting A New Way was ze één van vier vergunninghouders die maandagmiddag in een zaaltje van het ministerie te horen kregen dat de interlandelijke adoptie weer zal zijn toegestaan. De stop was afgekondigd in februari 2021, nadat een adviescommissie onder leiding van Tjibbe Joustra in een onderzoeksrapport constateerde dat er in het verleden veel was misgegaan bij adopties uit het buitenland. Corruptie, kinderhandel. In het huidige adoptiesysteem was het toezicht al beter geregeld, maar dat systeem kon niet alle kwetsbaarheden wegnemen – vandaar de stop.

De overheid gaat kritisch beoordelen, met een voorkeur voor adoptie in eigen land

Sanne Buursink kan haar werkzaamheden dus weer hervatten, al is de vraag voor hoe lang. De overheid heeft besloten de adoptieprocedure in eigen hand te nemen. Ze gaat – naar Deens model – de vier huidige adoptiestichtingen samenbrengen in één stichting die op termijn alle bemiddeling uitvoert. Er komt strikt toezicht op buitenlandse adoptiepartners en de overheid gaat kritisch beoordelen welke herkomstlanden nog in aanmerking komen – adoptie in eigen land heeft de voorkeur.

Herbezinning

Aan het besluit ging een „fundamentele herbezinning op de toekomst” vooraf, schrijft minister Franc Weerwind (Rechtsbescherming, D66) in een brief aan de Tweede Kamer. Voorstanders van interlandelijke adoptie, waaronder de vier adoptiestichtingen en de landelijke vereniging van (aspirant-)adoptieouders, zien het als een goed middel kinderen te beschermen voor wie in eigen land geen opvang beschikbaar is. Tegenstanders menen dat het een systeem van kindertehuizen in stand houdt en dat een kind beter af is in de eigen cultuur en het eigen land. Onder meer de Kinderombudsman en de Raad voor de Kinderbescherming denken er zo over.

„Met de ingezette koers denkt het kabinet een balans gevonden te hebben tussen de verschillende dilemma’s en perspectieven”, schrijft Weerwind in zijn brief. Het is de vraag of de nieuwe investeringen wel in verhouding staan tot het aantal interlandelijke adopties. Want dat loopt al jaren terug. Van 304 adopties in 2015 tot 145 in 2019 en – mede door corona – slechts 75 in 2021. Het aanbod neemt af door toegenomen alternatieven in eigen land, en ook de vraag onder Nederlandse adoptieouders neemt af.

Sanne Buursink is zelf moeder van twee geadopteerde jongens uit de VS en richtte stichting A New Way op in 2010. De adoptie van haar zoons had ze zelf geregeld - dat kon toen nog met kinderen uit de VS. En ze had daar een prettige ervaring mee. Maar het ministerie wilde dat ook Amerikaanse adopties voortaan via een vergunninghouder verliepen zodat er beter toezicht was. „Dus toen ben ik er zelf één begonnen.”

Sindsdien heeft Sanne Buursink tweehonderd kinderen nieuwe ouders kunnen geven. Samen met drie medewerkers doet ze de intake van aspirant-ouders, houdt ze contact met „de ketenpartners” en doet ze de bemiddeling. Drie toezichthouders kijken mee en voordat een adoptieprocedure is goedgekeurd ben je al een flinke tijd verder. „Daar komt heel wat papierwerk bij kijken.”

Als gevolg van het nieuwe kabinetsplan zal haar stichting op termijn vermoedelijk ophouden te bestaan, maar Sanne Buursink reageert er vrij laconiek op.

„Ik spreek ook namens de andere stichtingen als ik zeg dat we dat de kwaliteitsverbetering het belangrijkst vinden. Misschien krijgen we een rol in de nieuwe organisatie, daarover zijn we nog met het ministerie in gesprek. Maar ik besef ook dat we ooit zijn opgericht omdat de overheid destijds een model met meerdere vergunninghouders het beste vond. Nu ze vindt dat beter één organisatie alle bemiddeling kan doen, is dat prima. Het gaat niet om ons, het gaat om de kinderen.”