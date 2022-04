Een CO2-label op je shampoo – nuttig of ‘dure afleiding’?

Hoeveel kilometer legt een chiazaadje uit Chili af voor het hier in een kant-en-klaar ontbijtproduct verdwijnt? Wat voor brandstof gebruikt het vrachtschip? Hoe ver moet het in Nederland nog in de vrachtwagen? Hoe vol zit die vrachtwagen – en wat is dus het aandeel van de chiazaadjes in de uitstoot van dat ritje?

Een ondernemer die de CO 2 -voetafdruk van zijn product wil berekenen, moet van details houden. Het is „veel werk”, zegt Wouter Staal, oprichter van YB (voorheen Yoghurt Barn), een keten van dertien yoghurtcafés en verkoper van ontbijtproducten in de supermarkt. „Heel veel werk.”

Chiazaad zit in de kant-en-klare overnight oats die YB verkoopt. De basisingrediënten zijn havermout en sojayoghurt, verder een beetje kaneel, agave en lijnzaad. Ook die andere ingrediënten veroorzaken CO 2 -uitstoot. Net als de verpakking. En de koeling. Maar hoeveel?

Beantwoorden van al deze vragen lijkt bijna onmogelijk, maar Staal ging ermee aan de slag. Hij huurde een bedrijf in, eerst GiantLeaps en daarna Carbon Cloud, om te helpen de berekeningen te maken. Doel was in kaart brengen hoe groot de voetafdruk van zijn bedrijf is, om die vervolgens te proberen te reduceren en compenseren. Maar inmiddels kunnen consumenten in zijn yoghurtcafés via een QR-code op de menukaart ook zien in welke van de vijf ‘CO 2 -categorieën’ alles valt.

Uitstootlabels

Wie goed oplet, ziet het vaker opduiken: de CO 2 -uitstoot die op de productverpakking vermeld wordt. (Of preciezer: het CO 2 -equivalent. Daarin worden ook andere broeikasgassen, zoals methaan, meegeteld en omgerekend naar CO 2 .)

Het Britse Quorn, dat vleesvervangers maakt, heeft sinds 2020 CO 2 -informatie op zijn verpakkingen staan. Havermelkmaker Oatly begon er een jaar eerder mee. Ook op de kuipjes Becel, geproduceerd door het Nederlandse Upfield, kunnen consumenten de uitstoot zien.

Andere bedrijven zijn ermee bezig. De topman van supermarktconcern Ahold Delhaize, waar Albert Heijn onder valt, sprak vorig jaar in NRC de verwachting uit binnen drie jaar een uitstootlabel te introduceren in Nederland. Unilever, bekend van Calvé, Knorr, Dove en Magnum, heeft nog geen deadline, maar heeft ook beloofd de CO 2 -score van zijn producten te gaan vermelden. Levensmiddelenbedrijf Nestlé, verkoper van merken als Maggi en KitKat, overweegt het.

Waarom steken bedrijven hier zoveel moeite in? En wat levert het op?

Consument is voorstander

Vanuit bedrijven is de keuze wel te begrijpen: steeds meer consumenten willen duurzame producten. Uit een enquête van de Britse marktonderzoeker YouGov, in opdracht van duurzame consultant Carbon Trust, bleek dat bijna 70 procent van de respondenten, uit onder meer Frankrijk, Nederland en de Verenigde Staten, (sterk) voorstander is van carbon labelling.

Bedrijven die plantaardige producten verkopen, zoals Oatly, Upfield en Quorn, hebben daarbij het meeste te winnen: de CO 2 -uitstoot van hun producten valt lager uit dan die van ‘gewone’ melk, boter, kaas of vlees.

Upfield, de vroegere margarinetak van Unilever, huurde het bedrijf Quantis in om de CO 2 -uitstoot van hun producten te berekenen. Daaruit bleek bijvoorbeeld dat margarines met een vergelijkbaar vetpercentage) onderling maar weinig van elkaar verschillen, of ze nou van koolzaad-, zonnebloem- of palmolie zijn gemaakt, vertelt Sally Smith, verantwoordelijk voor duurzaamheid bij Upfield. Maar met zuivel is het verschil wél aanzienlijk. Quantis concludeerde dat margarines gemiddeld een 74 procent lagere CO 2 -voetafdruk hebben dan in Nederland geproduceerde roomboter.

Bedrijven wijzen op meer voordelen. Zo zien ze een educatieve functie voor zichzelf: Smith van Upfield noemt een CO 2 -label „een van de grootste kansen om consumenten te wijzen op voeding met een kleine voetafdruk”. Bij Unilever zien ze het ook als een vorm van dienstverlening. Op de eigen site noemt het bedrijf CO 2 -labels „behulpzaam” voor consumenten die hun eigen milieuvoetafdruk willen meten.

Kaal, abstract getal

Maar hóé ze die informatie op de verpakking moeten vermelden, daar puzzelen bedrijven nog mee. Op een kuipje Becel vermeldt Upfield de CO 2 -uitstoot nu onderop de verpakking.

Hoe zorg je dat consumenten zo’n kaal, abstract getal begrijpen? „Dat is een vraag die wij onszelf ook stellen”, zegt Smith. „We moeten onze data beter presenteren.” Het is dan ook niet verrassend dat Upfield „absoluut” voorstander is van verplichte CO 2 -informatie op alle voedingsmiddelen. „De vergelijking moet makkelijk gemaakt kunnen worden.”

Dat is nu niet zo. Anders dan informatie over ingrediënten of calorieën, zijn er geen wettelijke voorschriften voor wat er op de verpakking moet over CO 2 . Een fabrikant mag dus zelf het wiel uitvinden.

Cosmeticagigant L’Oréal kwam bijvoorbeeld met een rangorde. Het Franse bedrijf wil stapsgewijs de milieu-impact van het hele assortiment gaan delen. De aftrap was met zijn merk Garnier, in 2020. Ontwikkelen van de rangorde „kostte wat tijd”, zegt Clémence Gosset, hoofd consumenteninformatie bij de L’Oréal Group. „Het moest gebruiksvriendelijk zijn.”

L’Oréal koos een rangordel, van A (groen, best) tot E (oranje, slechtst). Makkelijk vindbaar is die informatie nog niet: de score staat niet op de verpakking, alleen online. Vermelding op de verpakking is lastig, zegt Gosset. „We verbeteren milieu-impact van onze de formules geregeld.”

Het stoplicht van L’Oréal – die gestoeld is een nieuwe methodologie die door de Europese Unie is ontwikkeld – gaat niet alleen over CO 2 , maar ook over factoren als waterverbruik en de invloed op biodiversiteit. De score geldt voor de hele levensloop van het product, van grondstof tot in de prullenbak bij de consument. Meer cosmeticabedrijven zien hier heil in: L’Oréal is aangesloten bij een consortium waarin ruim veertig partijen zoals ook cosmeticabedrijven Beiersdorf en Sisley werken aan een gemeenschappelijke ‘EcoBeautyScore’.

Supermarkt Lidl experimenteerde vorig jaar met een soortgelijk stoplichtsysteem voor zijn koffie- en theeproducten in enkele Nederlandse filialen.

Bij de producten van L’Oréal zijn de belangrijkste factoren voor een goede score veelal verpakking en gebruik. Een zware shampoofles doet het slechter dan een lichte, want daar is meer plastic voor nodig. Ook een crèmespoeling die lang moet inwerken doet het niet goed: daarbij blijft de douche doorlopen.

Mitsen en maren

De berekeningen kosten bedrijven veel moeite, maar de vraag is: kunnen CO 2 -scores de consument tot betere keuzes verleiden? Ja, verwacht Paulien van der Geest, expert duurzaam consumeren bij voorlichtingsorganisatie Milieu Centraal. Al komt ze wel met mitsen en maren.

Minder optimistisch is Alan McKinnon, hoogleraar aan de private Kühne Logistics University in Hamburg. Tien jaar geleden al concludeerde hij in een paper dat CO 2 -labels op productniveau een „dure afleiding” zijn. Wat hem betreft besteden bedrijven hun tijd en geld beter aan andere manieren om hun uitstoot terug te brengen. Sindsdien is zijn opvatting niet veranderd.

Deels zien McKinnon en Van der Geest dezelfde hordes. Misschien de belangrijkste: hoe maak je van al die verschillende milieuaspecten één overzichtelijke score, die zowel begrijpelijk als betrouwbaar is?

„Zelfs voor relatief eenvoudige producten is dat een uitdaging”, zegt McKinnon. Als voorbeeld noemt hij de Britse drogisterijketen Boots die in 2008 de CO 2 -voetafdruk van acht shampoos liet brengen. De proef, die niet werd uitgebreid, kostte Boots volgens McKinnon 250.000 pond.

Een kaal CO 2 -getal? ‘Consumenten vinden dat heel ingewikkeld. Het is niet tastbaar’

Vooropgesteld: een kaal CO 2 -getal delen heeft volgens Van der Geest weinig zin. „Wij hebben er onderzoek naar gedaan. Consumenten vinden het heel ingewikkeld. Het is niet tastbaar.”

Een rangorde is nuttiger, denkt ze. Maar een stoplichtsysteem heeft weer zijn eigen beperkingen. Van der Geest: „Want hoe meet je tussen productgroepen? Wil je vlees met vega kunnen vergelijken? Waar stopt het vergelijken dan, want als je álles over een kam scheert, wordt alle groente groen en al het vlees rood.” Daaraan heeft de consument weer weinig, vindt ze.

Daarnaast is het natuurlijk ingewikkeld om factoren als grondstof, transport en verwerking allemaal op te tellen en daarna tot een ‘cijfer’ te komen.

Er ook nog eens verschillende ecoscores in omloop, die net allemaal weer anders in elkaar zitten, zegt Van der Geest – al werkt de Europese Commissie op het moment wel aan een wetsvoorstel voor een (verplicht) Europees raamwerk. „Een goede stap voorwaarts”, vindt ze. Maar zaken als diervriendelijkheid vallen daarbij dan weer buiten de boot. „Hiervoor blijven keurmerken nodig.”

Voordelen

Ondanks de bezwaren ziet Van der Geest toch voordelen . Ecoscores kunnen consumenten die duurzamer willen leven, echt helpen „hun klimaatimpact te verminderen”.

Daarnaast zijn CO 2 -scores mogelijk „een prikkel” voor bedrijven om de milieuvoetafdruk van hun producten naar beneden te krijgen. „Duurzaamheidsinspanningen kosten tijd, moeite en soms ook investeringen.” Met een CO 2 -label kun je die verbeteringen beter „vermarkten”, zegt Van der Geest: je maakt ze zichtbaar voor klanten, die dan hopelijk ook vaker voor dit duurzamere product kiezen.

Dit ‘vermarkten’ is voor McKinnon juist reden tot zorg. „Als producten met een lagere CO 2 -voetafdruk echt meer vraag genereren, is het gevaar dat bedrijven gaan onderrapporteren. Wie gaat controleren of de gegevens op die verpakkingen echt kloppen? Wat een gigantische bureaucratie moet je daarvoor optuigen.”