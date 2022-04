Edison Popprijzen voor duo’s Suzan & Freek, Snelle en Maan

Het muziekduo Suzan & Freek heeft maandag de Edison Popprijs 2022 in de wacht gesleept in de categorie beste album met Dromen in Kleur. Rapper Snelle en zangeres Maan wonnen samen de prijs voor de beste single met Blijven Slapen. Guus Meeuwis kreeg de Edison Oeuvreprijs overhandigd. Volgens de jury is de zanger „iemand die vasthoudt aan zijn eigen koers en dat doet met de grote overtuiging en schijnbare vanzelfsprekendheid”.

In totaal werden tijdens de besloten gala-avond in het AFAS Theater in Leusden twaalf prijzen uitgereikt. Ook artiesten met een lange staat van dienst als Tiësto (dance) en Racoon (Nederlandstalig) vielen in de prijzen. Daarnaast won MEAU de Edison voor beste nieuwkomer, Davina Michelle in de categorie pop en was Son Mieux de beste rockartiest. Mart Hoogkamer (Hollands), Froukje (alternative) en Lijpe (hiphop) kregen eveneens een Edison, net als Chef’Special voor het maken van de beste videoclip bij het nummer Afraid of the Dark.

De Edison Popprijs is de oudste muziekprijs van Nederland en wordt al 62 jaar uitgereikt. Winnaars krijgen een bronzen beeldje van beeldhouwer Pieter d’Hont. De jury voor de prijzen bestond dit jaar uit voorzitter Wilbert Mutsaers (Spotify), Coco Hermans (Radio 538), Daniel Dekker (NPO Radio 5/Omroep MAX), Fernando Halman (FunX), Hester Carvalho (NRC), Martijn Biemans (Qmusic) en Max van Bossé (Melkweg).