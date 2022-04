Duitse minister treedt af na kritiek op haar vakantie

De Duitse minister van Familiezaken Anne Spiegel (Groenen) is maandagmiddag afgetreden na harde kritiek op haar handelen na de watersnood in juli. Spiegel was destijds, in juli 2021, minister van Milieu in de deelstaat Rijnland-Palts. Door het onderzoek van een enquêtecommissie lag Spiegel steeds meer onder vuur. In de zwaargetroffen deelstaat vielen 134 doden door de overstromingen.

In de afgelopen dagen werd bekend dat Spiegel tien dagen na de watersnood vier weken vakantie nam in Frankrijk. Eenmaal kwam Spiegel tussendoor terug. Tegen Die Welt am Sonntag zei Spiegel zaterdag nog dat ze in die periode wel aan de kabinetsvergaderingen had deelgenomen; dat bleek onwaar.

Emotionele verklaring

Zondagavond bood Spiegel in een emotionele verklaring excuses aan. De lange vakantie was door privé-omstandigheden nodig geweest: haar vier jonge kinderen hadden erg geleden onder de coronamaatregelen en haar man was overbelast na een hartinfarct, en door Spiegels drukke agenda. Naast minister van Milieu was ze ook minister van Familiezaken in Rijnland-Palts, én lijsttrekker voor de Groenen in de deelstaatverkiezingen.

De openhartigheid van Spiegel mocht niet baten. Al voor haar mea culpa op zondagavond had de partijtop van de Groenen naar verluidt op haar vertrek aangedrongen. Spiegel wilde niet. Maandag spaarden de krantencommentatoren Spiegel niet, de oppositie riep om haar aftreden, en uit de gelederen van de Groenen bleef het muisstil.

De Groenen, en de ministers Baerbock (Buitenlandse Zaken) en Habeck (Economische Zaken), pleiten voor een bestuurscultuur waarin fouten worden toegegeven en bestuurlijke dilemma’s open worden besproken. Spiegels aanvankelijke onjuiste verklaringen passen daar niet in. Spiegel schreef maandag in een verklaring af te treden vanwege de „politieke druk”. Haar eigen fouten noemde ze niet meer.