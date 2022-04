Nederlander (20) aangehouden in België met zestig flessen lachgas in zijn bestelbus

Een twintigjarige Nederlander is vrijdagavond in België aangehouden met zestig flessen lachgas achter in zijn bestelbus. De politie heeft de dertig lege en dertig volle flessen met lachgas in beslag genomen, net als 2.315 euro en 3.200 ballonnen. De bestelwagen stond al gesignaleerd en kwam door automatische kentekenplaatherkenning opnieuw in beeld. Een interventieploeg hield de chauffeur aan bij de plaats Willebroek, ten zuiden van Antwerpen, meldt de lokale politie. Lachgas wordt met name onder jongeren gebruikt als drug. Sinds een jaar is de verkoop van lachgas aan minderjarigen in België illegaal, in Nederland werkt het kabinet aan een algeheel verbod. Daarnaast gelden in beide landen lokale verboden. (ANP)