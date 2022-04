Draghi gaat gas shoppen in Algerije

Vier dagen na het begin van de oorlog in Oekraïne, in februari, stapte de Italiaanse minister van Buitenlandse Zaken Luigi Di Maio op een vlucht naar Algerije, om extra gasleveranties uit dat land te bespreken. Maandag ging hij wederom naar Algiers, samen met premier Mario Draghi, om een belangrijke gasdeal te ondertekenen.

Het is de bedoeling dat Algerije via de Trans-Mediterrane gaspijpleiding (TransMed), die via Tunesië tot in Sicilië reikt, zijn gasuitvoer naar Italië met zo’n 50 procent verhoogt. Vorig jaar kreeg Italië van Algerije nog 21 miljard kubieke meter aangeleverd, en Algerije wil die toevoer eind dit jaar al opvoeren met negen tot tien miljard kubieke meter.

Als dat lukt, zou Algerije de belangrijkste gasleverancier aan Italië kunnen worden. En daarmee Rusland, dat nu 29 miljard kubieke meter per jaar levert, voorbijsteken. Italië voert nu nog 45 procent van zijn gas in vanuit Rusland. Dat is veel, en energie is niet het enige wat Italië bindt aan Rusland. Ook heel wat Italiaanse bedrijven hebben er grote zakelijke belangen.

Toch zette Rome zich zonder aarzeling op de lijn van de NAVO en de EU toen Rusland buurland Oekraïne binnenviel. Italië steunt het Europese sanctiepakket; een positie die Rusland gezien de vroegere goede banden „onfatsoenlijk” noemt. Premier Draghi reageerde afgelopen week in Rome, in het bijzijn van zijn Nederlandse ambtgenoot Mark Rutte, fel op die Russische kritiek. „Onfatsoenlijk? Dat zijn enkel de moordpartijen die we elke dag weer zien.”

Algerije zou voor Italië de belangrijkste gasleverancier kunnen worden

Niet alleen Italië wil snel minder afhankelijk worden van Rusland. Het kleine Litouwen werd vorige week het eerste Europese land dat volledig ophield met Russisch gas. Duitsland streeft ernaar om tegen het einde van dit jaar niet langer afhankelijk te zijn van Russische olie, en tegen midden 2024 van gas. Dat maakt de Europese energie-afhankelijkheid van Rusland een belangrijk thema voor de EU.

Maandag vergaderden de Europese ministers van Buitenlandse Zaken opnieuw over Oekraïne. Nadat vorige week werd besloten tot een importverbod op Russische steenkool, lieten Commissievoorzitter Ursula von der Leyen en EU-buitenlandchef Josep Borrell al doorschemeren dat een olie-embargo de volgende stap zou kunnen zijn. Maar een aantal lidstaten houdt de boot af. Een Europees verbod op de import van gas is vooralsnog al helemaal een brug te ver, juist omdat grote lidstaten als Duitsland en Italië nog zo van Moskou afhankelijk zijn.

Aangezien het blokkeren van de gastoevoer uit Rusland nog geen optie is, pleit Draghi voor een prijsplafond voor gas. Vorige maand is op de Europese top afgesproken dat zo’n plafond samen met de sector wordt onderzocht. Nederland is er sceptisch over, omdat het zou neerkomen op ingrijpen in de markt. Rutte beloofde Draghi in Rome wel een open discussie. „En dat is meer”, zei Draghi over Rutte, „dan hij ons tot nu toe te bieden had.”