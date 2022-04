Defensie heeft nog maar twee Walrus-onderzeeërs in de vaart. Waar blijven die nieuwe boten?

Wat Nederlandse onderzeeboten precies doen in verre wateren, is geheim. Het zal lijken op de operaties in de Middellandse Zee tijdens de Koude Oorlog. Toen voeren de boten tot dicht voor de kust van Egypte – stilletjes, met de dieselmotor even uit en de elektrische aandrijving aan. Zo bespioneerden ze de marineschepen van de Sovjet-Unie.

„Dat is een unieke kwaliteit van Nederlandse onderzeeboten, dat ze zulke operaties kunnen doen”, zegt Jaime Karremann van de nieuwswebsite marineschepen.nl. Hij schreef een boek over onderzeeërs. „Duitse en Noorse onderzeeboten zijn gebouwd om kort te opereren in ondiepe wateren als die van de Oostzee. De Britse en Franse – nucleaire – onderzeeërs kunnen net als de Nederlandse maanden van huis zijn, maar zijn te groot voor operaties in de buurt van vijandige schepen in kustwateren.”

De inzet van Nederlandse onderzeeboten wordt alleen erg schraal, blijkt uit een brief die staatssecretaris Christophe van der Maat (Defensie, VVD) begin deze maand aan de Tweede Kamer stuurde. De vier huidige boten uit de Walrus-klasse zijn al lang aan vervanging toe, maar de nieuwe boten komen op zijn vroegst in 2034 – in plaats van in 2028, zoals oorspronkelijk gepland. Om de Walrus-boten „veilig en verantwoord” te kunnen laten doorvaren, neemt defensie twee van de vier boten uit de vaart – dat kost minder onderhoudspersoneel, en daar is een tekort aan.

„Dat is slecht nieuws voor het NAVO-bondgenootschap, dat graag een beroep doet op dit Nederlandsspecialisme”, zegt Dick Zandee, defensie-expert bij Instituut Clingendael – zeker omdat bij de NAVO de stormbal is gehesen na de Russische inval in Oekraïne: „Al moet je dat ook weer niet overdrijven. Russische schepen mogen met raketbeschietingen veel schade aanrichten in Odessa, de marine van Rusland is geen partij voor de NAVO-marine.”

De binnenlandse politieke lading van de brief is waarschijnlijk groter, denkt Zandee. „Van der Maat geeft een brevet van onvermogen aan zijn voorganger, tevens partijgenoot.” Onder die voorganger, Barbara Visser, werden bij de aanbesteding voor de onderzeeboten „onrealistische doorlooptijden gehanteerd”, meldt de brief, en werd „niet goed genoeg gecommuniceerd”. Van der Maat concludeert nu dat „de huidige aanpak te veel tijd zou kosten om tot een werfkeuze te komen en daarmee de continuïteit van de Onderzeedienst op termijn in gevaar zou brengen.”

In de huidige aanpak laat defensie geen onderzeeboot ontwikkelen vanaf de eerste schets, omdat dit duur zou zijn. Het zou goedkoper zijn vier boten „van de plank” te kopen – met enkele specifieke aanpassingen voor Nederland. Het definitieve ontwerp en de bijbehorende prijs – naar schatting een miljard euro per boot – worden bepaald in een aanbestedingsprocedure met meerdere werven.

Na het afvallen van een Spaans consortium bleven in de zomer van 2020 drie consortia over: de Nederlands-Zweedse combinatie Damen-Saab, het Franse Naval met het Nederlandse IHC en het Duitse Thyssenkrupp Marine Systems. In plaats van de knoop door te hakken, besloot Visser tot een „dialoogronde” met de drie partijen. Dat heeft niets opgeleverd, onder meer doordat de kandidaat-werven niet scheutig waren met informatie.

Dat laatste verbaast Karremann niet. „Een werf wil best met een opdrachtgever praten over bijvoorbeeld vertrouwelijke technieken om een dieselmotor nog stiller te maken, maar niet als die werf nog in competitie is met andere werven.” Vervolgens had defensie onverwacht veel tijd nodig om wat er wel aan informatie kwam goed te analyseren.

Zo kwam het dat defensie in oktober 2021 moest laten weten dat de oorspronkelijke planning niet gehaald zou worden. Karremann: „Toen was het niet moeilijk uit te rekenen dat de onderzeeboten pas medio jaren dertig klaar zullen zijn.” Dat blijkt ergens tussen 2034 en 2037 te zijn. Om dat überhaupt te kunnen halen, wil Van der Maat uiterlijk in het laatste kwartaal van dit jaar offertes gaan vragen bij de werven.

Het van-de-plank-idee laat Van der Maat daarbij los; er komt toch een uniek ontwerp voor de Nederlandse onderzeeboten. Met het kiezen van één werf wil hij tempo maken. „Prima”, vindt Karremann. „Maar ik vind het schokkend dat Van der Maat geen enkele toekomstvisie heeft voor de bouw van onderzeeboten. We maken de fout van dertig jaar geleden.”

Destijds verdween de Nederlandse onderzeebotenbouw. De werf die de Walrus-onderzeeërs bouwde, RDM, ging failliet. Bij de marine verdween de ontwerpafdeling en daarmee de kennis van de botenbouw. „Nu ontbreken duidelijke garanties voor een rol van de Nederlandse industrie”, zegt Karremann. Defensie-expert Dick Zandee tilt daar minder zwaar aan: „Ook als het omhulsel bijvoorbeeld in het buitenland wordt gebouwd, kan heel veel apparatuur in Nederland worden ingebouwd.”

Ook raketten

Tot de uitrusting van de onderzeeboot gaan ook raketten behoren, als het aan Van de Maat ligt. „Voor afstanden tot 1.000 kilometer, zoals Amerikaanse onderzeeërs hebben”, zegt Zandee. „Die zijn vooral bedoeld doelen op het land te bestoken.”

De komende twaalf jaar moet de Nederlandse Onderzeedienst het doen met twee opgeknapte Walrus-boten. Hoewel, twee? Doordat één onderzeeboot standaard in onderhoud is of wordt gebruikt voor trainingen, vaart de Onderzeedienst vanaf nu feitelijk met één onderzeeboot.