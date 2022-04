De muziek van Theo Loevendie (91) danst eigenzinnig verder

Componist Theo Loevendie (91) zal de eerste zijn om te beamen dat hij een grote toekomst achter zich heeft. Maar dat belet hem niet te om dromen te koesteren. Zoals het schrijven van een strijkkwartet. Alleen was er nooit iemand die daarom vroeg, dus besloot Loevendie de omgekeerde weg te bewandelen. Hij struinde het internet af naar Nederlandse strijkkwartetten, „En dat zijn er nogal wat.” Tenslotte hoorde hij de klank waarnaar hij zocht bij het jonge Dudok Quartet. En zo plofte er een brief op de deurmat bij de musici. „We krijgen met regelmaat verzoeken van componisten of ze iets voor ons mogen schrijven”, zegt cellist David Faber, „Maar niet van zo’n internationaal kaliber als Loevendie.” De twee generaties vonden elkaar; woensdagavond houdt het Dudok Loevendie’s nieuwe strijkkwartet ten doop in het Concertgebouw.

Vandaag, een week voor de première, spelen ze het stuk door in Café Welling, de stamkroeg van de componist, waar hij drie dagen eerder nog een jazzconcert gaf. Nu zit Loevendie luisterend aan een ronde tafel met een blauwe Oezbeekse muts op zijn hoofd. Hij heeft een hele verzameling thuis. „Elke keer als ik naar een Aziatisch land ging, kocht ik er één”, zegt hij.

Het vierdelige strijkkwartet getuigt van de invloeden die zijn muziek onderging. Het bestaat onder meer uit een ‘Hollandse’ klompendans, een Turkse Zeybek en een ‘Fugitive Jig’, een speelse verwijzing naar de fuga en de gigue – uit de gereedschapskist van de door hem bewonderde Johann Sebastian Bach. Maar alles draagt Loevendie’s eigen, eigenzinnige ritmische stempel.

Grote inhaalslag

Je zou er met enige verbeeldingskracht zijn biografie in kunnen horen: opgegroeid in de arme Amsterdamse Kinkerbuurt tussen marktkooplui, gedreven door een onverzadigbare nieuwsgierigheid naar de wereld daarbuiten. Zijn onderwijzer nam hem op zijn achtste mee naar orgelconcerten van Bach, begin jaren vijftig reisde hij als jazz-klarinettist naar Istanbul en ontmoette op de boot terug zijn latere Turkse vrouw. Door haar aangemoedigd, begon hij pas ver in de twintig aan het conservatorium.

„Mijn leven is één grote inhaalslag”, grijnst hij. „Ik ben niet grootgebracht in een traditie, religieus noch muzikaal. Maar ik heb er ontzag voor, ik verwerp nooit iets, want tradities zijn voedingsbodems. Dat ik nergens aanhanger van ben, biedt me de vrijheid overal ter wereld kennis en inspiratie te vinden. Ik noem mezelf meestal spottend een exotist.”

Begin jaren zestig, tijdens zijn studie, schreef Loevendie een eerste strijkkwartet, dat hij nu „een aanloop” noemt. „Dat klonk of rook nog niet naar volwassenheid.” Aan het slot van zijn loopbaan wilde de componist zich opnieuw verdiepen in die vorm. „Ik had eerst het plan om op de erfenis van Haydn, Beethoven en Bartók voort te borduren. Ik voelde me onweerstaanbaar aangetrokken door de manier waarop het Dudok Quartet Haydn speelde, een componist voor wie ik grenzeloze bewondering koester. Verdorie, zo moet het, was mijn eerste gedachte.”

Speelsheid en humor

Maar na het eerste deel nam hij een andere afslag, toen hij van het kwartet een bewerking van een zigeunerstuk tegenkwam. „Balkanmuziek in zeven-achtste.” Hij trommelt geestdriftig op tafel. „Ik noem mezelf vaak een halve Turk en bij zo’n maatsoort is het voor mij onmogelijk om stil te zitten. Ik besefte dat de Dudoks ritmisch alle kanten uit kunnen, dus besloot ik verder te gaan met dansen.

Het werken met Loevendie ervaren de musici als een verademing. „Er wordt vaak zo gedweept met het strijkkwartet als een hoge kunstvorm”, zegt eerste violist Judith van Driel. „Maar in Haydns tijd deed men er niet duur over. Een strijkkwartet belichaamde vooral het plezier van het musiceren, waar wij ook altijd naar zoeken. Theo componeert met Haydn-achtige speelsheid en humor.”

Een reden dat het kwartet ook veel eigen bewerkingen speelt van bijvoorbeeld jazzmuzikanten als John Coltrane, Miles Davis en Bill Evans. „Dat brengt ons dichter bij het ambacht en verder van het altaar”, vindt cellist David Faber.

„En daarin voel ik een band met de Dudoks”, zegt Loevendie. „Ze trekken zich niet terug op een klein stuk heilige klassieke grond, maar vergroten hun blikveld en de wereld.”