De Franse kiezer heeft de toekomst van de EU in handen

De uitslag van de eerste ronde van de Franse presidentsverkiezingen zag er zondagavond verraderlijk vertrouwd uit. Zittend president Emmanuel Macron neemt het in de beslissende tweede ronde, net als in 2017, op tegen Marine Le Pen van de nationaal-populistische Rassemblement National. Beide kandidaten wisten hun aanhang met een paar procentpunt te vergroten; het verschil tussen de twee is vergelijkbaar met dat van vijf jaar terug.

Maar schijn bedriegt. Want was het in 2017 een vrijwel uitgemaakte zaak dat centrum-kandidaat Macron het in de tweede ronde van het extremisme van Le Pen zou winnen, nu is dat allerminst het geval. Een snelle blik op de cijfers van zondag laat zien dat Le Pen een fors groter stemmenreservoir heeft dan Macron. Opiniepeilingen wijzen al op een nek-aan-nekrace. Dat is een groot risico voor de stabiliteit van Frankrijk, maar ook voor die van de Europese Unie. De toekomst van de Europese samenwerking, de keuze tussen op de oude weg doorgaan of snelle implosie, ligt op 24 april in de handen van de Franse kiezers.

Totaal zo’n 58 procent van de kiezers bracht zondag een stem uit op antisysteempartijen. Ongeveer een derde ging naar radicaal- of extreem-rechts, ongeveer een kwart naar anti-kapitalistisch links. De grootste verrassing daarbij was de flinke winst van de de hardlinkse euroscepticus Jean-Luc Mélenchon. Zijn kiezers beslissen de tweede ronde. Door meermaals te zeggen dat „geen enkele stem” naar Le Pen mag gaan toonde hij meer verantwoordelijkheid dan in 2017, toen hij weigerde zich zo expliciet uit te spreken. Maar er zal veel overredingskracht voor nodig zijn om zijn aanhang überhaupt naar de stembus te krijgen. Thuisblijven of blanco stemmen helpt Le Pen.

Dat Frankrijk vijf jaar na Macrons aantreden meer gepolariseerd is dan ooit, is vooral hem zelf aan te rekenen. Niet alleen omdat hij er met zijn afstandelijke leiderschapsstijl en overwegend sociaal-liberale beleid kennelijk niet in is geslaagd Frankrijk te apaiseren, ook omdat zijn in 2017 strategisch bedoelde herschikking van het politieke landschap potentieel desastreus blijkt te kunnen uitpakken.

De klassieke scheidslijn tussen links en rechts was voorbij, betoogde Macron destijds, en zou vervangen worden door een keus tussen de open samenleving die hij zelf bood en de gesloten samenleving van Le Pen. Dat was „spelen met vuur”, oordeelde de centrum-rechtse kandidaat Valérie Pécresse zondag terecht. Macron heeft een stem op Le Pen zo meer legitimiteit gegeven en eraan bijgedragen dat haar aanhang, en die van de nog iets radicalere Éric Zemmour, verder kon groeien. De traditionele machtspartijen op centrum-links (Parti Socialiste) en centrum-rechts (Les Républicains) kregen zondag het laatste duwtje: beide verkeren financieel in zwaar weer nu ze niet de drempel haalden die nodig is om de campagnekosten vergoed te krijgen.

De komende twee weken zal Macron er – net als Le Pen – alles aan doen om in de gunst te komen van de linkse kiezers van Mélenchon. De president, die vanwege de oorlog in Oekraïne tot nu toe nauwelijks campagne voerde, beloofde „iets nieuws te bedenken” om haar tegenstanders rondom zijn programma te verenigen. Hij hintte zondag al op meer aandacht voor het klimaat en voor godsdienstvrijheid en beloofde koopkrachtverbetering die wél financieel gedekt is.

Maar het zogenoemde front républicain, waarbij een ruime meerderheid van de Fransen desnoods met wasknijper op de neus in een tweede ronde een extreme kandidaat de pas afsnijdt, is mede door Macron zelf ontmanteld. Het is een wrange paradox dat de man die de laatste jaren met succes de EU strategisch versterkte de Europese samenwerking nu aan een zijden draadje laat bungelen.