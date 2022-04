Britse Somaliër (26) schuldig bevonden aan moord op Lagerhuislid Amess

De Britse Somaliër Ali Harbi Ali is maandag door een rechtbank in Londen schuldig bevonden aan moord en voorbereiding van terrorisme voor het doden van het Conservatieve Lagerhuislid David Amess. De rechtbank acht bewezen dat de 26-jarige man Amess op 15 oktober 2021 doodstak in een kerk in de westelijke plaats Leigh-on-Sea, waar de volksvertegewoordiger een spreekuur hield om kiezers uit zijn district te ontmoeten. Woensdag wordt bekend welke straf Ali krijgt opgelegd.

Ali Harbi Ali ontkende de aanklacht in de rechtbank, hoewel hij kort na de moord op Amess zei de daad te hebben begaan vanwege Amess’ steun voor de Britse bombardementen op doelen van Islamitische Staat in Syrië. Hij verklaarde eigenlijk naar Syrië af te hebben willen reizen, maar dat bleek te „moeilijk”. Vervolgens besloot hij „moslims hier te helpen”. „Als ik zou denken dat ik iets fouts heb gedaan, had ik het niet gedaan”, zei Ali in de rechtbank volgens persbureau Reuters. Hij weigerde vanwege „religieuze redenen” op te staan voor de rechtbank.

Achttien minuten

De jury had achttien minuten nodig om tot haar oordeel te komen. Aanklagers hadden Ali een „toegewijde, fanatieke en geradicaliseerde, islamitische terrorist” genoemd. In de rechtszaal werd een video getoond van de arrestatie van Ali, kort nadat hij de moord had gepleegd. Via de bodycam van een van de twee politieagenten in burger die Ali arresteerden, is te zien hoe Ali met een taser tegen de grond wordt gewerkt. Ali hoopte doodgeschoten te worden, maar gaf zich over aan de politie nadat zijn zus hem daartoe aan de telefoon had gesmeekt, zo verklaarde hij.

Amess was het tweede Britse Lagerhuislid in vijf jaar tijd dat werd vermoord. In 2016 werd Labour-parlementariër Jo Cox in haar eigen kiesdistrict neergeschoten en doodgestoken. Daarna werden wel aanvullende veiligheidsmaatregelen genomen, maar de kwaliteit verschilt van politicus tot politicus, afhankelijk van de politieafdeling. De moord op Amess leidde tot een hernieuwde roep om de aanscherping van beveiligingsmaatregelen voor politici.