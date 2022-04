Boete voor wie volgeladen elektrische auto bij laadpaal laat staan

Eigenaren van elektrische auto’s riskeren een boete van 95 euro als zij hun auto, nadat deze is opgeladen, bij een laadpaal laten staan. Daarbij maakt het niet uit hoelang de volgeladen auto daar blijft staan. Dat heeft het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden maandag bepaald.

De rechtbank deed de uitspraak nadat een elektrische auto-eigenaar in beroep ging tegen een boete. De eigenaar had diens auto zo’n twee uur te lang bij een laadpaal in Noordwijk laten staan en werd daarvoor bekeurd. Daar mag de politie, net als in veel andere Nederlandse gemeenten, een boete uitdelen bij ‘langdurig parkeren’ bij een laadpaal. De eigenaar vond het onduidelijk wat daarmee werd bedoeld, en beweerde dat het noodzakelijk was geweest om bij de auto te blijven ter voorkoming van een boete.

De rechtbank oordeelde dat het „tot de verantwoordelijkheid en het risico van de bestuurder” hoort dat een eigenaar diens voertuig verplaatst wanneer deze is opgeladen. Volgens de rechtbank geven elektrische auto’s in de regel aan hoelang het duurt voordat deze zijn opgeladen en is het daarmee niet noodzakelijk om bij de auto te blijven staan, zoals de eiser beweerde. De rechtbank heeft dan ook niet aangegeven wat ‘langdurig parkeren’ inhoudt.

Volgens de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland zijn er in Nederland zo’n 88.000 laadpalen. Daarnaast zijn er ongeveer 400.000 elektrische en hybride voertuigen.