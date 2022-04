Azov-bataljon in Marioepol claimt Russische aanval met chemisch wapen

Het Oekraïense Azov-bataljon in Marioepol claimt maandag door Rusland te zijn bestookt met een chemische substantie. Volgens een Telegrambericht zouden meerdere leden van de gevechtsgroep kampen met ademhalingsproblemen. De berichtgeving is nog onbevestigd en voor NRC niet te verifiëren.

Eerder op de dag berichtte het Russische staatspersbureau RIA over een oproep van de leiders van de zelfverklaarde volksrepubliek Donetsk om chemische wapens te gebruiken. Op die manier zou de Oekraïense krijgsmacht in Marioepol „uitgeroeid” kunnen worden. Het Britse ministerie van Defensie waarschuwde op zijn beurt daarvoor al voor het gebruik van verboden fosformunitie door Rusland.

De zuidoostelijke havenstad Marioepol wordt al weken belegerd door de Russen. Omdat de plaats volledig omsingeld is, hebben achtergebleven inwoners nauwelijks nog toegang tot eten en drinkwater.

De Oekraïense president Volodymyr Zelensky zei maandag in een toespraak tegenover het Zuid-Koreaanse parlement dat waarschijnlijk „tienduizenden” inwoners in de stad zijn omgekomen, meldt persbureau Reuters. Het daadwerkelijke aantal slachtoffers is niet officieel bevestigd. Wel is de schaal van de verwoesting in Marioepol op foto’s en satellietbeelden duidelijk zichtbaar.

