Anniko van Santen: ‘Iets doen waarmee je anderen helpt geeft levenskracht’

Anniko van Santen (50) zit onder een dekentje op een grote camelkleurige bank en door het raam achter haar gloort het wit van een besneeuwd landschap. Terwijl iedereen zich al in de lente had gewaand. „Ik dacht: die hysterische weertypes gooien overal maar codes voor uit, maar het is gewoon echt waar.” Aan weerszijden liggen haar honden. Een chihuahua in de kleur van de bank en een grijzige mixpuppy uit Roemenië. Ruim een jaar geleden verruilde Van Santen met haar twee kinderen en man een woning in Hilversum, waar ze al twintig jaar woonden, voor dit vrijstaande huis aan de rand van de Veluwe. „Hier ervaar ik een enorm gevoel van vrijheid”, zegt ze. Van Santen is graag alleen en heeft weinig vrienden, maar lijdt daar niet onder. „Ik ben hier met de beestjes, de bomen en de bijen, daar word ik heel rustig van.”

Ze noemt het haar „miniversum”, waar ze welbewust aan een nieuwe fase van haar leven begint: de kinderen zijn volwassen, en er lonkt misschien wel een nieuwe carrière. De locatie is min of meer willekeurig. „Op Funda zocht ik op ‘vrijstaand’ en een beetje grond. Het is handig dat het op scooterafstand is van Zwolle, waar mijn zoon studeert.”

Over deze serie

We leven, zo goed en zo kwaad als het gaat. Maar wat maakt het de moeite waard? Niemand die het definitieve antwoord kan geven, maar menigeen heeft er ideeën of zelfs sterke gevoelens over. Daarnaar vragen we in deze serie kunstenaars, schilders, dichters, musici en wetenschappers.

Al net zo min of meer toevallig begon ze ruim dertig jaar geleden aan haar televisiecarrière, en zeventien jaar geleden aan de baan van haar leven bij het iconische programma Opsporing Verzocht, dat iedere dinsdagavond meer dan een miljoen kijkers trekt. Ze wist nog niet wat ze wilde worden toen een vriendin haar als gevolg van een misverstand wees op een vacature voor presentatrice bij een jeugdprogramma van de regionale omroep. „Die vriendin dacht dat ik journalistiek wilde studeren, maar daar had ik nog nooit over nagedacht.” De 18-jarige Van Santen probeerde het toch maar. „Ik hield als kind al enorm van spreekbeurten houden.” Ze viel daar op bij de commerciële zender RTL Véronique, waar ze als omroepster programma’s mocht aankondigen.

Daarna ging ze voor het Wereld Natuur Fonds en de AVRO dierenprogramma’s presenteren. „Dat is nog steeds de mooiste werkperiode van mijn leven. Uitleggen dat een olifant echt heel veel poept op een dag. Met als conclusie het verhaal: als je wil dat deze olifant rond blijft lopen, moeten we daar wel met z’n allen voor zorgen.”

Bij de televisie werken voelde lange tijd niet als een carrière, zegt Van Santen. „Omdat het me geen carrière voor normale mensen leek.”

En jij bent een normaal mens?

Foto Annabel Oosteweeghel

„Nou ja. Televisie heeft altijd wel iets magisch voor me gehad. Ik voel me nog steeds best wel het meisje met de zwavelstokjes dat in Hilversum naar binnen kijkt. Wow, moet je al die beroemde mensen zien!”

Wanneer begon het wel als een carrière te voelen?

„Ik heb er heel lang nog naast gestudeerd, maar op een gegeven moment mocht ik al die reizen voor het WNF doen en was de afweging: reizen naar de mooiste natuurgebieden van de wereld, of één van de honderden psychologie-alumni worden.”

In de jaren negentig werd Van Santen door haar dierenprogramma’s één van de gezichten van de Nederlandse kindertelevisie. Hoe kwam ze daarna terecht bij een televisieprogramma waarvoor mensen hun kinderen de kamer juist uit sturen? „Mijn man (Remco van Leen, genremanager bij de NPO) werkt ook bij de televisie en zei: Opsporing Verzocht, is dat niet iets voor jou?”

Dacht jij dat ook?

„Nee! Eerst dacht ik: waar heb je het over? Dieren of criminelen, dat is een hele andere wereld. Maar als je gaat uitpluizen wat erachter zit, lijken ze heel erg op elkaar: er deugt iets niet en daar kunnen wij wat aan doen. En dan is het aan mij als maker om uit te leggen wat er niet aan deugt en wat je daaraan kunt doen. Toen ik dat besefte, heb ik terloops aan de programmabaas laten weten dat het me wel wat leek. Ik vind het heel leuk om een boodschap van een andere organisatie, eerst het Wereld Natuur Fonds en nu de politie, te verpakken en te zeggen: het wordt tijd dat we hier wat aan doen.”

Iets doen waarmee je anderen helpt, geeft levenskracht

Voel je vaker de drang om in actie te komen als er iets niet deugt?

„Ik ben helemaal niet iemand die de barricaden op gaat in mijn persoonlijke leven. Maar qua werk past dat heel erg goed bij me. Elke week denk ik weer bij al die ellende: kom, we gaan er iets aan doen. Het is zo lekker concreet. Je kijkt die bewakingsbeelden, je overlegt: wat kunnen we wel vertellen en wat niet. Soms heb je helemaal geen zin in de dag, maar als je dan iets onder je hoede hebt waarmee je weet dat je een verschil maakt, sta je toch maar op. Iets doen waarmee je anderen helpt, geeft levenskracht. Dat is mijn benzine, dus dat moet ik blijven opzoeken.”

Van Santen komt net terug uit Hilversum, waar ze een redactievergadering leidde in het kantoor van de AVROTROS in Hilversum. Ze is behalve presentator ook al jaren leidinggevend eindredacteur van het programma, waarmee aankomende november al veertig jaar misdadigers worden opgespoord.

„Bij heel veel redacties verzin je zelf wat er in de uitzending zit, maar dat is bij ons niet zo. De politie zegt: dit zijn de zaken waarbij we hulp nodig hebben. Wij gaan er vervolgens mee aan de slag. We vertellen wat er is gebeurd en welke impact dat op het slachtoffer heeft. Dat het naar is als zoiets gebeurt in de samenleving. En dan leggen we uit hoe we de dader willen vinden. Vervolgens houdt ons deel op.”

Moest je erg wennen aan de ellende die je ineens kreeg voorgeschoteld?

„Iedereen die bij ons begint, heeft een periode waarin ze voortdurend over hun schouders kijken. Als ik in de supermarkt stond, dacht ik: als er nu iets gebeurt, weet ik dan wel hoe de man eruitziet die achter mij staat? Dat duurt ongeveer een half jaar. Een oud-collega stond ooit bij een bloemenzaak en de verkoopster had het mesje waarmee ze de bloemen sneed buiten haar bereik gelegd en hij dacht: ik moet haar waarschuwen, want als ik een overvaller was, kon ik haar zo neersteken. Toen dacht hij: zo wil ik niet in het leven staan. Hij besloot daarna bij het programma te stoppen.”

Lees ook: Bioboer Jan Wieringa: ‘Vijftig melkkoeien kennen elkaar nog, zestig niet meer’

Ga je uit van het beste in de mens?

„Ik blijf er rekening mee houden dat er iets mis kan gaan, omdat er gewoon slechte mensen op de wereld rondlopen. Maar ik leg mijn portemonnee ook vaak onbewaakt op de boodschappenband. Je kan je leven niet helemaal afstemmen op het voorkomen van slechte dingen. Dat gaat niet en dat wil ik niet. Dus ja, ik geloof denk ik wel in het beste van de mens.

„Er zijn heel veel mensen die een uitzending niet willen kijken omdat ze het te eng vinden. Maar er zijn heel óók heel veel mensen die elke week kijken en echt hopen dat ze ons kunnen tippen. Dat is toch supermooi?”

Het programma moet boven alles effectief zijn, zegt Van Santen. In ruim 40 procent van de zaken die in Opsporing Verzocht komen, wordt de verdachte opgepakt – het aanhoudingspercentage bij de politie is ongeveer 25 procent. Maar natuurlijk wil je ook de harten van mensen raken, zegt ze.

Laatst schreef Van Santen een tekst bij een item over een gewelddadige overval op een man die zijn hondje aan het uitlaten was. „Dat hondje rent niet weg maar blijft heel lief bij zijn baasje staan. Nadat hij helemaal in elkaar geslagen is, staat de man weer op. En het eerste dat hij doet, is zijn hondje pakken en veilig houden. Voor het oplossen van die zaak is dat natuurlijk totaal niet relevant. Maar het zegt iets dat die meneer dat doet. Dat moet je even benoemen.”

Ze hoopt dat slachtoffers of naasten die het programma zien, denken: dat is fijn, nu snappen mensen misschien waarom ik ’s avonds niet open durf te doen. „Dit programma is emotioneel echt heel zwaar. Maar als je een mailtje krijgt van een nabestaande die je hebt geïnterviewd en die schrijft: dankjewel, wat heb je dat integer verteld, dan kan iedereen bij ons er weer een jaar tegenaan.” Van Santen is even stil. „Sorry, ik schiet een beetje vol. Ik wil niet zeggen wie ik nu in gedachte heb, want dat vind ik niet leuk voor die mensen, maar ik interviewde een poosje geleden een nabestaande van iemand die door een misdrijf overleed. Ik vroeg me af of we dat nou wel moesten doen. Maar de nabestaande wilde al het mogelijke doen om de dader te vinden.”

En diegene stuurde het mailtje?

„Ja, en dat is best wel bijzonder. Wij zijn gewoon de mensen die het verhaal verpakken, wij doen de strik eromheen.”

Voor dit programma moet je heel dienstbaar zijn. Past dat goed bij jou?

„Ja, dat vind ik heel fijn eraan. Omdat je dus nooit… het scheelt heel veel gedoe. Je hebt ook presentatoren die enorme personality’s zijn. Dat het hele programma om hen draait. Dat is hartstikke zwaar hoor. Mijn rol is veel duidelijker: zorgen dat het verhaal overkomt, klaar.”

Verlang je weleens naar iets luchtigers?

„Ja hoor, iedere week.”



Annabel Oosteweeghel

Annabel Oosteweeghel Anniko van Zanten Hilversum- Annabel Oosteweeghel 2022

Annabel Oosteweeghel Foto Annabel Oosteweeghel

Wat voor presentator ben je nog meer? Zie je voor je dat je net als je voorganger Frits Sissing een entertainmentprogramma zoals Maestro zou doen?

„Dat weet ik eigenlijk niet. Meestal als dingen in mijn leven stoppen, doemt er vanzelf iets op aan de horizon.”

Denk je na over nieuwe stappen?

„Ja eigenlijk wel. Ik wil heel graag juf worden. Ik ben bezig met een LOI-cursus en liep ook al even stage. Maar ik heb het meestal veel te druk om ook nog de boeken in te duiken. Ik word heel blij van kinderen om me heen. Het geeft zoveel energie. Bij kinderen kun je écht het verschil maken. Als je ze kunt laten zien waar ze goed in zijn, wie ze zijn, is dat superwaardevol. Bovendien is er een enorm tekort aan leraren. En lesgeven kan overal. Als presentator ben je veel meer afhankelijk van externe factoren: de beschikbare zendtijd en programma’s.”

De afgelopen jaren hebben jullie minder zendtijd gekregen, daar was ophef over.

„Dat ik leerkracht wil worden, zit al langer in mijn hoofd. Bij Opsporing Verzocht maken we dit jaar minder afleveringen dan ik zou willen. Als we in de zomer geen uitzendingen hebben, ga ik eens kijken of ik me ertoe kan zetten de boeken open te slaan die me enigszins verwijtend aankijken vanuit de kast.”

Waardoor is het verlangen om juf te zijn aangewakkerd?

„Ik hielp mee op de basisschool van mijn kinderen en de juf zei: het voelt zo logisch dat je hier staat. Ze vond denk ik dat ik daar pas, ik ik denk door de manier waarop ik met kinderen omga. Dat vond ik eigenlijk ook wel. De basisschool is zo’n leuke leeftijd. Het sponzen is dan maximaal. Alle informatie word opgezogen.”

Jouw basisschooltijd was niet de leukste tijd van je leven, want je had een vervelende vader, van wie je moeder uiteindelijk scheidde.

„Het is niet alsof ik met terugwerkende kracht pleisters wil plakken, als je dat bedoelt. De dingen die kinderen op die leeftijd fantastisch vinden – knutselen, Disney-films, pretparken, sprookjes – zijn de dingen waar ik ook nog steeds ontzettend van geniet. Heel kinderachtig.”

Je kiest zelf hoe je omgaat met wat er in het verleden is gebeurd

Je vader was agressief. In interviews zei je dat hij je niet sloeg. Wat deed hij dan?

„Mijn vader was een kruitvat met een kort lontje, en je wist nooit wanneer het zou ontsteken. Hij zocht redenen om boos te kunnen zijn. Die mensen heb je gewoon. Het voelt een beetje misplaatst om er zielig over te doen, want ik heb nooit klappen gehad. Maar het was wel naar thuis.”

Maak je zelf makkelijk ruzie?

„Nee, ik ben heel slecht in ruzie. Ik kan een hele dag heel boos en stil zijn en dan zeg ik niets. Daarna is het weer opgenomen in het lijf en is het weg.”

Het kan het ook wel lekker zijn om flink kwaad te worden. Bijvoorbeeld in de tijd dat er aan de zendtijd van Opsporing Verzocht werd getornd.

„Mijn rol is om ervoor te zorgen dat iedereen met elkaar blijft praten. Daar dring ik altijd op aan. Je kunt ook dingen stukmaken door kwaad te worden en op te grote strepen te gaan staan.”

Heeft dat conflictvermijdende te maken met je jeugd?

„Ik ken een heleboel mensen die ook niet van conflicten houden terwijl ze een heel erg leuke jeugd hebben gehad. Je hebt mensen die een vreselijke jeugd hebben meegemaakt en heel gelukkig worden, en mensen met een geweldige jeugd die heel ongelukkig worden. Je hebt heel veel eigen keuze in hoe je omgaat met wat er in het verleden is gebeurd. Dat lijdzame – vroeger is dit gebeurd en daarom ben ik nu zo en zo – vind ik te makkelijk. Voor sommige mensen geldt dat wel. Maar dat automatische, daar verzet ik me tegen.”

Nieuwsbrief NRC Kijktips Wat moet je deze week kijken? Tips voor boeiende programma’s, series en films Inschrijven