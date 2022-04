Amnesty: nieuw bewijs mishandeling migranten aan grens tussen Polen en Wit-Rusland

Een groot deel van de tweeduizend migranten die vorig jaar in Polen werden vastgezet nadat ze de grens met Wit-Rusland waren overgestoken, is mishandeld. Dat concludeert Amnesty International maandag in een rapport op basis van 75 interviews met vluchtelingen die afgelopen zomer naar Wit-Rusland kwamen en vervolgens de grens met Polen over werden geduwd. De mensenrechtenorganisatie schrijft dat de migranten „werden gefouilleerd in onhygiënische, overvolle detentiecentra” en in sommige gevallen gedwongen werden verdoofd of werden aangevallen met stroomstootwapens.

Vorige zomer stelde de Europese Unie sancties in tegen Wit-Rusland, als reactie op de kaping van een vliegtuig met de activist Roman Pratasevitsj aan boord. President Aleksandr Loekasjenko haalde daarop Syriërs, Afghanen en Irakezen naar zijn land, met de belofte dat zij van daaruit de Europese Unie zouden kunnen bereiken. In werkelijkheid werden ze de grenzen met Polen of Litouwen over geduwd. Volgens Amnesty pakken Poolse autoriteiten „systematisch” migranten op die de grens met Wit-Rusland oversteken, en duwen ze ze „met geweld” terug. Zulke pushbacks, het verjagen van migranten aan de Europese buitengrenzen nog voor zij asiel kunnen aanvragen, zijn volgens het internationaal recht verboden.

Lees ook: Polen heeft nu eens wél de steun van de EU, in het Wit-Russische spel met migranten

Stroomstootwapens en gedwongen verdoving

Vluchtelingen die niet werden teruggestuurd, zijn volgens het rapport in Polen vastgezet in detentiecentra waar ze weinig toegang hebben tot sanitaire voorzieningen en mentale en fysieke hulp. In het Poolse detentiecentrum Wędrzyn zitten mannen met zijn vierentwintigen in een kamer van acht vierkante meter, schrijft Amnesty. Om gefouilleerd te worden, moesten nieuwe migranten al hun kleding uittrekken en „langer dan nodig” in gehurkte positie blijven zitten.

In een ander detentiecentrum werden migranten in een isolatiecel gezet voor het vragen om een handdoek of meer eten. Sommige migranten die over hun ervaringen in Polen vertelden aan Amnesty, zeggen aangevallen te zijn met stroomstootwapens of met een injectie verdoofd te zijn toen ze tegen hun uitzetting ingingen.

Vorige zomer bereikte de migratiecrisis op de Pools-Wit-Russische grens een hoogtepunt, toen duizenden migranten zich meldden aan de Poolse grens. Wit-Rusland stond enkele internationale media toe verslag te doen in het grensgebied, maar aan de Poolse grens mochten journalisten niet komen. Deze winter leken minder migranten de oversteek van Wit-Rusland naar Polen te maken – aan de Poolse kant werden nog maar kleine groepjes mensen tegengehouden. De lokale autoriteiten staan hulpverleners en journalisten nog steeds niet toe verslag te doen van gebeurtenissen binnen een straal van enkele kilometers van de Europese grens.

Lees ook: Hoe migranten terugduwen over de Europese buitengrens praktijk werd