Aantal faillissementen stijgt weer

In maart gingen er opnieuw meer bedrijven failliet dan een jaar eerder. Uit cijfers van de Kamer van Koophandel (KVK) blijkt dat er in maart van dit jaar 160 bedrijven failliet gingen, 22 procent meer dan een jaar eerder. Vanwege de coronasteun van de overheid gingen er vanaf 2020 veel minder bedrijven failliet, maar die periode lijkt inmiddels achter de rug.

Een combinatie van financiële naschokken van de pandemie en hoge energiekosten en inflatie is de oorzaak van de faillissementen, zegt Joris Knoben, hoogleraar Bedrijfseconomie aan de Radboud Universiteit, tegen de KVK. „We zitten nu op een kantelpunt voor het bedrijfsleven.” Knoben verwacht dat de trend doorzet. „De komende maanden gaan spannend worden voor veel ondernemers.”

In totaal zijn er in maart meer bedrijven gestopt, terwijl er juist iets minder nieuwe bedrijven bij kwamen dan vorig jaar. In de pandemie werden er vooral veel nieuwe webshops opgericht, blijkt uit de KVK-cijfers, en die „hausse” is nu afgelopen. Afgelopen maand stopten er veel koeriers en vervoerders.

Aan het begin van de coronacrisis bestond de vrees voor een golf van faillissementen zodra de coronasteun zou aflopen. Dat viel mee, bleek vorig jaar al. Wel hadden bedrijven eind vorig jaar krap 20 miljard euro aan schulden bij de Belastingdienst, omdat ze uitstel van betaling hadden aangevraagd. Die schulden moeten ze in de komende jaren terugbetalen.

