Zaak tegen kabinet om natuur in de Voordelta

Zeven natuurorganisaties stappen maandag naar de rechter om het kabinet te dwingen de natuur te herstellen in de Voordelta, een Europees beschermd natuurgebied voor de kust van Zeeland en Zuid-Holland. Nederland is wettelijk verplicht de natuur te herstellen in dit gebied, als compensatie voor de aanleg van de Tweede Maasvlakte. Daarbij is een groot areaal permanent overstroomde zandbanken met bijbehorende flora en fauna verloren gegaan, bijna 2.500 hectare.

Tot het herstel van de natuur in het Natura2000-gebied Voordelta heeft Nederland zich veertien jaar geleden verplicht, maar daar is in de praktijk weinig van terechtgekomen menen de organisaties, waaronder Natuurmonumenten, Wereld Natuur Fonds en Vogelbescherming Nederland.

Gebied voor zuidkust

De Voordelta is al in 2008 aangewezen als zogenoemd bodembeschermingsgebied, zodat grote vissersschepen het gebied niet meer in mogen varen. De afspraak was destijds dat in een tien keer zo groot gebied als de huidige Tweede Maasvlakte ten minste 10 procent ecologische winst zou worden geboekt, samen dus goed voor 100 procent compensatie. Daartoe werd in 2008 een groot deel van de Voordelta aangewezen als ‘bodembeschermingsgebied’ en mochten grote vissersschepen er niet meer varen. Maar in de praktijk is van een kwaliteitsverbetering in de Voordelta niet veel te merken, stellen de natuurorganisaties, al ontbreken daarover harde cijfers.

Als oorzaak wijzen de natuurorganisaties naar het almaar toegenomen aantal garnalenvissers, die met kleinere schepen varen en buiten het verbod zijn gehouden en wel vergunningen kregen. Bij het vissen woelen zij de bodem om, wat het leven van veel soorten onmogelijk maakt. De natuurorganisaties willen nu dat minister Christianne van der Wal (Natuur en Stikstof, VVD) het gebied vrijwel volledig afsluit voor menselijke activiteit en er een echt reservaat van maakt. Alleen zo kan volgens de organisaties de compensatie een succes worden.

Alternatieven

Minister Van der Wal erkende twee maanden geleden in een brief aan de organisaties dat „niet voldoende aannemelijk” is dat het verbieden van grootschalige visserij de afgelopen veertien jaar afdoende is geweest in de Voordelta, maar schrikt vooralsnog terug voor maatregelen. Ze wijst erop dat onder water nog voldoende ‘biomassa’ leeft om enkele beschermde vogelsoorten van voedsel te voorzien, en ze betwijfelt of het instellen van een reservaat het gewenste effect zal hebben. Liever wil ze nadere studies over alternatieve natuurcompensatie afwachten.

Hoogleraar natuurbeschermingsrecht Kees Bastmeijer van Tilburg University denkt dat de natuurorganisaties bij de rechter een grote kans op succes hebben. „Het zou heel raar zijn als ze geen gelijk krijgen.” De compensatie had eigenlijk al vóór de aanleg van de Tweede Maasvlakte moeten beginnen, stelt hij, en dat de Europese Commissie daarmee akkoord is gegaan had des te meer reden moeten zijn de compensatie achteraf goed uit te voeren. „Dat is niet gebeurd. Men heeft niet gedaan wat is beloofd. Ik snap niet dat de minister het zo ver heeft laten komen.”

