We blijven telkens hangen in terugblikkende verontwaardiging

‘Ik schreef een boek waarin het woord neger staat. Eigenlijk moet ik hier zeggen: het n-woord.” In een scherpzinnig stuk reflecteert auteur Robert Vuijsje op een dilemma rondom een herdruk van zijn in 2008 verschenen boek Alleen maar nette mensen. Moet hij ‘het n-woord’ behouden, voluit geschreven, een disclaimer invoegen, of het toch inkorten tot de hedendaags politiek correctere versie? Hij besluit het woord te behouden, hoewel hij zich geneert tijdens voorleesevenementen. „Het zou voelen als valsspelen, denk ik. Alsof je ontkent hoe Nederland was in 2008.”

Hoewel het een compleet ander onderwerp betreft, moest ik aan Vuijsje denken toen ik deze week het in 2020 verschenen boek Le Consentement las, van de Franse schrijfster Vanessa Springora. Het boek is een aanval op de bekende schrijver Gabriel Matzneff, die eind jaren tachtig een seksuele relatie aanging met de destijds veertienjarige Springora. Matzneff was toen bijna vijftig. De memoires zijn ook een aanklacht tegen de Franse maatschappij en haar media.

Tien jaar voordat de twee elkaar ontmoeten, eind jaren zeventig, was het bon ton voor intellectuelen en progressieve Franse kranten om seksuele relaties tussen kinderen en volwassenen te verdedigen. In 1977 publiceerden dagblad Libération en de krant Le Monde een open brief, geïnitieerd door Matzneff, waarin werd opgeroepen tot het decriminaliseren van zulke seksuele relaties. De brief werd ondertekend door vooraanstaande linkse intellectuelen, psychoanalitici, filosofen en schrijvers.

„Onder het mom van vrije liefde en de seksuele revolutie”, schrijft Springora, „werd in de jaren zeventig van iedereen verwacht dat ze vóór de bevrijding van fysiek genot waren.” In deze hoogtijdagen van emancipatoire bewegingen werd ontkenning of regulering van seksualiteit van kinderen en jongeren in progressieve kringen gezien als een vorm van sociale onderdrukking.

Ook hier in Nederland werd er over pedofilie (of pedoseksualiteit, het is maar hoe je het ziet) jarenlang ‘ruimer’ gedacht. In 1975 sprak de fractievoorzitter van de Pacifistisch Socialistische Partij zich uit op tv: „Zolang volwassenen en kinderen vrijwillig seks hebben met elkaar, lijkt het me geen probleem.” In 1993 gaf een vooraanstaand lid van de Communistische Partij Nederland, later voorzitter van GroenLinks, een interview aan de Gay Krant. Daarin pleitte hij voor het schrappen van „álle leeftijdsgrenzen uit de zedelijkheidswet”. Verder: „Men gaat ervan uit dat je met een kind geen erotische verhouding kunt hebben zonder het te benadelen. Onzin.”

Zowel Springora als Vuijsje schrijven genuanceerd over een onderwerp dat al te vaak ten prooi valt aan snelle columns en zelf-feliciterend geparadeer: de evolutie van onze mores en ethiek. Het is gemakkelijk om over onze schouder te kijken en schande te spreken van hen die ons voorgingen. En misschien is het ook logisch, in wrange gevallen zoals die van Springora. Ons zou soms wat meer nederigheid passen, in plaats van terugblikkende verontwaardiging. De vraag is namelijk ook waar onze wangen over twintig jaar rood van schaamte van kleuren. En hoe we kunnen voorkomen dat het decennia duurt voordat we op onze schreden terugkeren.

Madeleijn van den Nieuwenhuizen schrijft om de week op deze plaats een column.