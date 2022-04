Stembussen geopend in Frankrijk

De Franse stembureaus zijn zondagochtend geopend voor de eerste ronde van de presidentsverkiezingen. In de peilingen liggen de huidige Franse president Emmanuel Macron (La République en Marche) en de radicaal-rechtse Marine Le Pen (Rassemblement National) op koers om naar de tweede ronde te gaan. Die vindt op 24 april plaats, waaarna duidelijk wordt welke kandidaat tot president is verkozen. Behalve Macron en Le Pen staan er nog tien andere kandidaten op het stembiljet. Franse kiezers kunnen tot acht uur vanavond stemmen.

Macron voerde de afgelopen weken weinig campagne, naar eigen zeggen omdat de oorlog in Oekraïne zijn tijd in beslag neemt. Le Pen ging intussen langs Franse dorpen om zich op te werpen als ‘de kandidaat van de koopkracht’, die de Fransen kan beschermen tegen prijsstijgingen. Het lijkt te werken: in de peilingen voor de tweede verkiezingsronde staat Le Pen op 48 procent van de stemmen.

Op basis van de peilingen lijkt het erop dat relatief weinig mensen van plan zijn om te gaan stemmen. Naar verwachting gaat 73 procent van de stemgerechtigden naar de stembus, vijf procentpunt minder dan in 2017. Vooral onder jongeren heerst apathie. Een lage opkomst kan een probleem zijn voor Macron, schrijft Politico, omdat de achterbannen van andere kandidaten sterker gemotiveerd zijn om naar de stembus te gaan.

