Prognose: Macron wint eerste ronde Franse presidentsverkiezingen

Emmanuel Macron lijkt af te stevenen op een ruime winst in de eerste ronde van de Franse presidentsverkiezingen. Volgens een eerste prognose van peilingbureau Ipsos behaalt de huidige president zondag met zijn partij La République en Marche 28,1 procent van de stemmen. Zijn belangrijkste uitdager, Marine Le Pen (Rassemblement National), volgt op ruime afstand met 23,3 procent.

Als Macron en Le Pen daadwerkelijk als de twee sterkste kandidaten uit de bus komen, nemen zij het op 24 april tegen elkaar op in de tweede ronde van de presidentsverkiezingen. Behalve het tweetal deden nog tien andere kandidaten mee aan de eerste ronde van verkiezingen. Volgens Ipsos komt de radicaal-linkse Jean-Luc Melenchon uit op 20,1 procent en eindigt de extreem-rechtse Éric Zemmour met 7,2 procent van de stemmen als vierde.

Franse kiezers konden zondag tot 20.00 uur hun stem uitbrengen. In totaal ging zo’n 73,8 procent van de kiesgerechtigden naar de stembus. Het is de op een na laagste opkomst voor de eerste ronde van de Franse presidentsverkiezingen sinds 1958. Alleen bij de verkiezingen in 2002 brachten minder mensen hun stem uit, toen lag de opkomst op 71,6 procent.