Overal klinkt Bachs ‘Matthäus’: de ontroering grijpt je waar je het niet verwacht

Na drie jaar onthouding zinderen volle zalen dezer dagen van uitgelatenheid. Eindelijk weer live een passie van Bach. Wie wil, kan ‘gewoon’ weer kiezen uit ruim 200 uitvoeringen van de Matthäus of Johannes – nog wel net iets minder dan voor corona. Maar dan nog is er voor iedereen een passie naar keuze: een avontuurlijke, zoals door het Nederlands Blazersensemble (met poppen) of één (mede) gezongen door alzheimerpatiënten. Ook de vele amateurkoren hebben hun passietradities weer opgepakt. Dirigent Pieter Jan Leusink, passierecordhouder ondanks aantijgingen van #metoo, heeft dit jaar zijn aantal Matthäussen zelfs opgeschroefd naar 33.

Voor deze vergelijking kozen we vier uitvoeringen: drie barokorkesten en het Kon. Concertgebouworkest, twee keer een Matthäus, twee keer een Johannes-Passion. Eén conclusie kon je tevoren bedenken: elke passie heeft zijn eigen verrassingen en momenten van schoonheid, elk zijn zwakten en eigenaardigheden. Maar het zoeken van de verschillen, die ene zanger die ene aria mooier horen zingen dan ooit: voor de tienduizenden die jaarlijks een passie horen, is het allemaal onderdeel van de charme en het ritueel.

Debuut Shunske Sato

In het ontstaan van onze (unieke) passietraditie speelt de Nederlandse Bachvereniging een sleutelrol: in 1922 speelde die voor het eerst in de Grote Kerk in Naarden een Matthäus met als doel „de geest van de muziek zo zuiver mogelijk te doen spreken”. In een kerk, bovendien: intiemer en authentieker dan het Concertgebouw Amsterdam.

Het eeuwfeest van de Bachvereniging valt nu samen met een debuut: artistiek leider-violist Shunske Sato (in functie sinds 2018) dirigeert zijn eerste Matthäus. Historie meets toekomst dus, en zo ook klinkt de uitvoering. De musici en zangers zijn gepokt en gemazeld in Bach: de aria’s – die Sato niet dirigeert – klinken alle uitstekend. Maar niet alle tempokeuzes overtuigen (ook in verhouding tot elkaar) en de keuze de stemgroepen binnen het koor door elkaar te husselen, roept vragen op: meer individueel zingen leidt soms tot meer kracht (geïnspireerde koralen!), maar af en toe prikken losse stemmen boven de totaalklank uit. Een vondst blijkt de aanpak van het koortje ‘Was gehet uns das an?’, meestal snel en geagiteerd, hier lethargisch. Jezus ter dood veroordeeld, ja boeien, wat gaat ons dat aan?

Al met al wekt deze debuut-Matthäus de indruk dat Sato nog ruim in zijn pak zit als dirigent: frisse eigen ideeën te over, maar niet alle komen die even uitgebalanceerd uit de verf. De klank die de musici teruggeven, reflecteert nog niet overal wat Sato lijkt te willen. Maar waar hij zijn viool pakt of de al even geweldige hoboïst Oleg Podyomov zich roert, is het alsof er ergens een lichtje aangaat. Daar is deze Matthäus het allermooist. De fraaie tenor Daniel Johannsen is een evangelist om te onthouden: lenig, niet uit op epateren, wel een echt begenadigd verteller.

https://www.youtube.com/watch?v=ak0Pxyt9Qfw

Intieme ‘Johannes’

Intiem, spontaan en indringend onopgesmukt was de Johannes-Passion van het Orchestra of the Age of Enlightenment. Tenor Mark Padmore had er de leiding als dramatische en betrokken evangelist. De emoties mochten hoog oplopen, maar de menselijkheid van zijn timbre werkte als een katalyserende wonderolie.

Als ‘dirigent’ hield Padmore zich op de vlakte: zijn micro-Johannes was in alles kamermuzikaal.

Bariton Raoul Steffani stond als Christus voor op het podium, Padmore als onderdeel van een elftal solistische zangers met grote stemmen achter het uitstekende 18-koppige ensemble. Steffani heeft geen ronkend basregister, maar zijn Christus was prachtig: dragend en elegant. Het direct na het slotkoraal gezongen ‘Ecce quomodo moritur Justus’ (‘Ziet hoe de rechtvaardige sterft, en niemand neemt het ter harte’ ) van Jacobus Gallus (1550-1591) was een onverwachte, meesterlijke toevoeging: in de roos doeltreffend als middel ter verbreding van de lijdensthematiek.

Opera-evangelist

In de Johannes-Passion van het Concertgebouworkest stelde de cast een beetje teleur. Evangelist Maximilian Schmitt benutte de Grote Zaal voor een grootse benadering: door zijn timbre en de veelheid vibrato had je het gevoel dat hij elk moment naar een Mozart-aria kon omschakelen en trad emotie-inflatie op.

Het orkest speelde soms prachtig (cellist Horsch, hoboïst Ogrintchouk). Maar de voor een zieke Trevor Pinnock invallende Andrew Manze wist met zijn cirkelende gebaren en relatief trage, soms wat lijzig aandoende tempi (openingskoor) de spanning niet overal vast te houden. Het koor (Laurens Collegium) was relatief groot en excelleerde in enkele van de volkse schreeuwkoortjes (‘Lasset uns’). Overall leek Manzes aandacht vooral gericht op de hoge strijkers en de blazers, op de melodische verwikkelingen. Daaronder miste je iets: diepte, tussenstemmen, nuances.

Koorcultuur op zijn best

Precies in die elementen excelleert de uitvoering door het Orkest van de 18de Eeuw en Cappella Amsterdam onder Daniel Reuss, hun Matthäus is ook een proeve van koorcultuur op zijn allerbest.

Reuss weet tot in de finesse wat hij wil: zijn tempi en agogiek zijn – Jezus’ laatste momenten op de voet volgend – dynamisch en fluïde. Het leidt tot heerlijke momenten. De perfecte balans en het lijnenspel in het openingskoor, de schrijnend aangezette voorhoudingsdissonant in ‘Buss und Reu’, de sfeervolle orkestrale kleuren in ‘Nun ist mein Jesus nun gefangen’.

Het slotkoor ‘Wir setzen uns mit Tränen nieder’, niet de plek waar je als passie-habitué ontroering verwacht, drijft daadwerkelijk de tranen naar de ogen. Zo goed weet Reuss tekst en inhoud tot leven te wekken.

Lees ook: Alsof je de Passie voor het eerst beleeft

Passiemuziek Ned. Bachverenging o.l.v. Shunske Sato (viool). J.S. Bach: Matthäus-Passion. Gehoord: 6/4 TivVredenburg, Utrecht. Tournee t/m 16/4. ●●●●● Orchestra of the Age of Enlightenment met Mark Padmore (tenor). J.S. Bach: Johannes-Passion Gehoord: 7/4 Concertgebouw, A’dam. ●●●●● Kon. Concertgebouworkest o.l.v. Andrew Manze. J.S. Bach: Johannes-Passion. Gehoord: 8/4 Concertgebouw, A’dam. Herh.: 10/4, aldaar. Radio 4: 10/4, 14u. ●●●●● Orkest vd 18de Eeuw o.l.v. Daniel Reuss. J.S. Bach: Matthäus-Passion. Gehoord: 9/4 Muziekgebouw aan ’t IJ, A’dam. Tournee t/m 15/4. ●●●●●